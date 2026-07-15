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ЦПД: у польських соцмережах поширюють фейкове відео з “п’яним українцем” в автобусі

Чоловік із голим торсом голосно слухає російську музику та вживає алкоголь у міському автобусі. Насправді це відео має російське походження.

ЦПД: у польських соцмережах поширюють фейкове відео з “п’яним українцем” в автобусі

У польському сегменті соцмереж поширюється сфальсифіковане відео, на якому нібито п'яний український чоловік із голим торсом голосно слухає російську музику та вживає алкоголь у міському автобусі. 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Дописи з цим відео супроводжуються обурливими коментарями польською мовою про те, що українці “поводяться в Польщі, як удома”, а місцеві мешканці безсилі проти такого “хамства”.

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Насправді це відео є фальсифікацією. Ролик вперше з'явився в мережі ще на початку червня 2026 року. На оригінальному записі був підпис російською “зеки слушают песни”, а сама подія відбувалася в російському місті Ярославль.

На російське походження відео вказують і низка деталей в кадрі: події відбуваються в автобусі “МАЗ”, що є типовим для автопарків російських міст, а у вікні чітко видно російські триколори.

“Цим підробним відео ru-пропаганда прагне роздмухати негатив до українців у Польщі на тлі реального інциденту, який трапився 11 липня в польському місті Бєльсько-Бяла: чоловік у міському автобусі нецензурно лаявся, погрожував та принижував 12-річних українських дівчат”, – зазначили у ЦПД. 

У відео набуло великого поширення у польськомовному сегменті соцмереж та стало предметом активної дискусії в суспільстві. 

У дописах на цю тему зафіксовано аномальну активність російських ботоферм. Зокрема, боти поширювали коментарі, нібито українські дівчата самі “спровокували” чоловіка. Однак Управління міського транспортну в Бєльсько-Бялій після перегляду повного запису із камер спостереження офіційно спростувало цю версію.

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