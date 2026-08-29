Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
У психіатричних лікарнях не мають перебувати стабільні пацієнти з деменцією, — Гончар
У психіатричних лікарнях не мають перебувати стабільні пацієнти з деменцією, — Гончар
Росіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
В Україні завдяки неонатальному скринінгу виявили понад тисячу випадків рідкісних захворювань у новонароджених
В Україні завдяки неонатальному скринінгу виявили понад тисячу випадків рідкісних захворювань у новонароджених
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
ГоловнаСпорт

Анна Музичук взяла реванш у чемпіонки світу і пробилася до Гранд-фіналу. Як це було

Шаховий світ стабільно рясніє новими турнірами. Цьогоріч започатковано ще один – WR Women Chess Tour. Цей проєкт складається з чотирьох континентальних етапів та фінального змагання, яке пройде 22–23 листопада у Штутгарті. Кожен етап грається за олімпійською системою за участю 8 шахісток та розділений на два окремі заліки – рапід і бліц. Дві переможниці кожного континентального етапу гратимуть у фіналі. Отже, у Штутгарті зустрінуться вісім шахісток.

Європейський етап проходив у відомому французькому курорті Сент-Тропе – і був четвертим, останнім, після Токіо, Пунта-Кани та Мапуту. Тобто саме тут визначалися дві останні учасниці фіналу. Змагалися Бібісара Ассаубаєва (Казахстан), Елізабет Пец (Німеччина), Ніно Баціашвілі (Грузія), Хампі Конеру (Індія), Еліне Руберс (Нідерланди), Дейманте Дауліте-Корнетт (Франція) та українські сестри Анна й Марія Музичук.

Як виступили українки – в огляді на LB.ua.

Анна Музичук взяла реванш у чемпіонки світу і пробилася до Гранд-фіналу. Як це було
Українська шахістка Анна Музичук
Фото: FIDE

Рапід. Марія Музичук зупинилася за крок від перемоги

25 серпня відбувся рапід, де грали по дві основні партії, а потім – у разі потреби – армагедон (додаткова партія, у якій білі мають більше часу, але нічия зараховується як перемога чорних, – Ред.). У чвертьфіналі Ассаубаєва перемогла Пец (2:1), Баціашвілі з таким же рахунком взяла гору над Дауліте-Корнетт, Анна Музичук поступилася Конеру, а Марія обіграла Руберс (1,5:0,5) – це був єдиний чвертьфінал, який обійшовся без армагедону.

Марія Музичук
Фото: FIDE
Марія Музичук

Реклама

У півфіналі Ассаубаєва зіграла внічию з Баціашвілі (1,5:1,5), але до фіналу потрапила саме вона: в армагедоні казашка мала чорні фігури, тож нічия її влаштовувала. А Марія взяла гору над Конеру (2:1).

На жаль, у фіналі молодша Музичук поступилася – 0:2. Казахська шахістка стала переможницею рапіду.

Бліц. Взяти реванш і вийти до фіналу

А от наступного дня у бліці (де шахістки грали матчі із чотирьох основних партій) в ударі вже була Анна Музичук. Вона без проблем обіграла Баціашвілі – 3:0. Руберс теж із сухим рахунком взяла гору над Дауліте-Корнетт. Пец обіграла Конеру (3:1), а Марія знову не подолала Бібісару – 2:3. Першу суперниці звели внічию, другу Марія впевнено виграла й повела. Третю теж поділили, хоча українка мала шанси закрити матч достроково. А в четвертій Ассаубаєва зрівняла – 2:2, і все вирішував армагедон. Там казашка грала білими, тобто нічия її не рятувала. І вона виграла, хоча Марія знову була за крок від перемоги.

Анна Музичук під час шахової партії
Фото: FIDE
Анна Музичук під час шахової партії

У півфіналі казахстанська шахістка була кращою за Пец (3:2), а Анна подолала нідерландку (2,5:0,5).

І от фінал Ассаубаєва – Анна Музичук, який виявився напрочуд драматичним. Білими Бібісара розпочала з місця в кар'єр. Вже в дебюті – англійський початок – вона отримала величезну перевагу й впевнено довела її до переможного кінця. Та з цього моменту українка продемонструвала свою незламну волю до перемоги й хорошу психологічну підготовку. У другій партії Анна пішла ходом 1. f4, тобто розіграла дебют Берда. Безумовно, для казахстанської шахістки це стало великою несподіванкою. Вона спробувала згідно з теорією пожертвувати пішака. Українка натомість прийняла цей дар і успішно довела партію до перемоги. 

У третьому двобої на шахівниці виникла позиція захисту Тарраша. Цього разу львів'янка впевнено звела гру внічию. І от вирішальний поєдинок, і знову дебют Берда. Цього разу вона не стала жертвувати пішака, а на шахівниці виникла позиція з голландського захисту зі зміною кольорів. На щастя, Анна орієнтувалася в ній явно краще за Бібісару. Чорні пожертвували фігуру, але білі взяли її не одразу. У підсумку українка залізною рукою довела партію до перемоги. Рахунок матчу – 2,5:1,5. Анна Музичук посіла перше місце й забезпечила собі право грати у Штутгарті.

Реклама

Українська шахістка Анна Музичук
Фото: FIDE
Українська шахістка Анна Музичук

У цієї перемоги є подвійне дно. Ассаубаєва – триразова й чинна чемпіонка світу з бліцу. Саме їй Анна Музичук поступилася у фіналі чемпіонату світу-2025 – теж у бліці. Тепер львів'янка взяла реванш і за себе, і за сестру.

Обидві, до речі, приїхали до Сент-Тропе просто з Cairns Cup у Сент-Луїсі. Переможниці кожного заліку отримали по 7 тисяч доларів, загальний призовий фонд етапу – 40 тисяч.

Читайте такожНепереможна українка. Музичук завершила Кубок Кернса без поразок

Сент-Тропе був останнім відбором, тож склад учасниць Гранд-фіналу в Штутгарті сформовано повністю: Вайшалі Рамешбабу (Індія), Катерина Лагно, Карісса Їп (США), Лея Гаріфулліна, Май Нарва (Естонія), Чжу Цзінер (Китай), Бібісара Ассаубаєва та Анна Музичук.

Петро Марусенко, Міжнародний майстер з шахів
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies