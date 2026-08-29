Анна Музичук взяла реванш у чемпіонки світу і пробилася до Гранд-фіналу. Як це було

Європейський етап проходив у відомому французькому курорті Сент-Тропе – і був четвертим, останнім, після Токіо, Пунта-Кани та Мапуту. Тобто саме тут визначалися дві останні учасниці фіналу. Змагалися Бібісара Ассаубаєва (Казахстан), Елізабет Пец (Німеччина), Ніно Баціашвілі (Грузія), Хампі Конеру (Індія), Еліне Руберс (Нідерланди), Дейманте Дауліте-Корнетт (Франція) та українські сестри Анна й Марія Музичук.

Шаховий світ стабільно рясніє новими турнірами. Цьогоріч започатковано ще один – WR Women Chess Tour. Цей проєкт складається з чотирьох континентальних етапів та фінального змагання, яке пройде 22–23 листопада у Штутгарті. Кожен етап грається за олімпійською системою за участю 8 шахісток та розділений на два окремі заліки – рапід і бліц. Дві переможниці кожного континентального етапу гратимуть у фіналі. Отже, у Штутгарті зустрінуться вісім шахісток.

Рапід. Марія Музичук зупинилася за крок від перемоги

25 серпня відбувся рапід, де грали по дві основні партії, а потім – у разі потреби – армагедон (додаткова партія, у якій білі мають більше часу, але нічия зараховується як перемога чорних, – Ред.). У чвертьфіналі Ассаубаєва перемогла Пец (2:1), Баціашвілі з таким же рахунком взяла гору над Дауліте-Корнетт, Анна Музичук поступилася Конеру, а Марія обіграла Руберс (1,5:0,5) – це був єдиний чвертьфінал, який обійшовся без армагедону.

Фото: FIDE Марія Музичук

Реклама

У півфіналі Ассаубаєва зіграла внічию з Баціашвілі (1,5:1,5), але до фіналу потрапила саме вона: в армагедоні казашка мала чорні фігури, тож нічия її влаштовувала. А Марія взяла гору над Конеру (2:1).

На жаль, у фіналі молодша Музичук поступилася – 0:2. Казахська шахістка стала переможницею рапіду.

Бліц. Взяти реванш і вийти до фіналу

А от наступного дня у бліці (де шахістки грали матчі із чотирьох основних партій) в ударі вже була Анна Музичук. Вона без проблем обіграла Баціашвілі – 3:0. Руберс теж із сухим рахунком взяла гору над Дауліте-Корнетт. Пец обіграла Конеру (3:1), а Марія знову не подолала Бібісару – 2:3. Першу суперниці звели внічию, другу Марія впевнено виграла й повела. Третю теж поділили, хоча українка мала шанси закрити матч достроково. А в четвертій Ассаубаєва зрівняла – 2:2, і все вирішував армагедон. Там казашка грала білими, тобто нічия її не рятувала. І вона виграла, хоча Марія знову була за крок від перемоги.

Фото: FIDE Анна Музичук під час шахової партії

У півфіналі казахстанська шахістка була кращою за Пец (3:2), а Анна подолала нідерландку (2,5:0,5).

І от фінал Ассаубаєва – Анна Музичук, який виявився напрочуд драматичним. Білими Бібісара розпочала з місця в кар'єр. Вже в дебюті – англійський початок – вона отримала величезну перевагу й впевнено довела її до переможного кінця. Та з цього моменту українка продемонструвала свою незламну волю до перемоги й хорошу психологічну підготовку. У другій партії Анна пішла ходом 1. f4, тобто розіграла дебют Берда. Безумовно, для казахстанської шахістки це стало великою несподіванкою. Вона спробувала згідно з теорією пожертвувати пішака. Українка натомість прийняла цей дар і успішно довела партію до перемоги.

У третьому двобої на шахівниці виникла позиція захисту Тарраша. Цього разу львів'янка впевнено звела гру внічию. І от вирішальний поєдинок, і знову дебют Берда. Цього разу вона не стала жертвувати пішака, а на шахівниці виникла позиція з голландського захисту зі зміною кольорів. На щастя, Анна орієнтувалася в ній явно краще за Бібісару. Чорні пожертвували фігуру, але білі взяли її не одразу. У підсумку українка залізною рукою довела партію до перемоги. Рахунок матчу – 2,5:1,5. Анна Музичук посіла перше місце й забезпечила собі право грати у Штутгарті.

Реклама

Фото: FIDE Українська шахістка Анна Музичук

У цієї перемоги є подвійне дно. Ассаубаєва – триразова й чинна чемпіонка світу з бліцу. Саме їй Анна Музичук поступилася у фіналі чемпіонату світу-2025 – теж у бліці. Тепер львів'янка взяла реванш і за себе, і за сестру.

Обидві, до речі, приїхали до Сент-Тропе просто з Cairns Cup у Сент-Луїсі. Переможниці кожного заліку отримали по 7 тисяч доларів, загальний призовий фонд етапу – 40 тисяч.

Читайте також Непереможна українка. Музичук завершила Кубок Кернса без поразок

Сент-Тропе був останнім відбором, тож склад учасниць Гранд-фіналу в Штутгарті сформовано повністю: Вайшалі Рамешбабу (Індія), Катерина Лагно, Карісса Їп (США), Лея Гаріфулліна, Май Нарва (Естонія), Чжу Цзінер (Китай), Бібісара Ассаубаєва та Анна Музичук.