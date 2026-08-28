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Геращенко з особистим рекордом здобула «срібло» Діамантової ліги у Цюриху

Магучіх опинилася поза подіумом.

Геращенко з особистим рекордом здобула «срібло» Діамантової ліги у Цюриху
Ірина Геращенко під час стрибка
Фото: EPA/UPG

Українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко стала другою на етапі Діамантової ліги у швейцарському Цюриху.

Про це повідомляє LB.ua.

Вона підкорила планку висотою 2 метри і повторила особистий рекорд, але на відміну від австралійки Ніколи Оліслагерс зробила це з другої спроби. У підсумку Геращенко здобула срібну медаль. Трійку призерок замкнула Марія Вукович із Чорногорії.

Окрім Ірини, на турнірі також виступали Ярослава Магучіх і Юлія Левченко. Чинна володарка світового рекорду стрибків у висоту зупинилася на висоті 1.96 метра, а Левченко стала дев’ятаю (1.89 м).

Завдяки результату в Цюриху Геращенко змогла кваліфікуватися в фінал Діамантової ліги, який заплановано на 4-5 вересня в Брюсселі, Бельгія. У фіналі змагань також виступатиме Ярослава Магучіх.

Нагадаємо, Ярослава Магучіх утретє поспіль стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту. 

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