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«Шахтар» дізнався суперників у загальній групі Ліги чемпіонів УЄФА

«Гірники» гратимуть проти найтитулованішої команди в історії ЛЧ.

«Шахтар» дізнався суперників у загальній групі Ліги чемпіонів УЄФА
Кубок Ліги чемпіонів
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 27 серпня, відбулося жеребкування основного етапу розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2026/2027, повідомляє пресслужба УЄФА.

Участь у розіграші взяли 36 команд, поділених на чотири кошики. 

Донецький «Шахтар», який вийшов напряму до групового етапу ЛЧ, у групі зіграє з «Реалом» (вдома), «Інтером» (на виїзді), «Спортінгом» (вдома), ПСВ (на виїзді), «Фенербахче» (вдома), «Лейпцигом» (на виїзді), АЕК (вдома), «Слованом» Братислава (на виїзді).

Згідно з новим форматом 8 кращих команд загальної групи за підсумками восьми матчів вийдуть одразу до 1/8 фіналу змагань, а клуби з 9 по 24 включно розпочнуть шлях у плей-оф з 1/16. 

Основний етап розпочнеться 8 вересня 2026 року, а завершиться 27 січня 2027-го.

Нагадаємо, «Шахтар» зіграє номінально домашні матчі Ліги чемпіонів УЄФА на стадіоні «Стемфорд Бридж» у Лондоні, Велика Британія.

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