У Мінмолодьспорту спростували заяву гімнаста Чепурного про відсутність умов підготовки до змагань в Україні

Раніше він звинуватив Міністерство молоді та спорту у відсутності фінансування підготовки до міжнародних змагань на кордоном.

У Міністерстві молоді та спорту України наголосили, що заяви спортивного гімнаста Назара Чепурного про відсутність в Україні умов для підготовки до міжнародних змагань не відповідають дійсності.

Про це Мінмолодьспорту повідомили у відповідь на запит LB.ua.

«Золота медаль Назара Чепурного на Чемпіонаті Європи – це важливий успіх для всієї країни, і ми цінуємо вагомий внесок спортсмена у цю перемогу.

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Назар Чепурний є спортсменом штатної команди національної збірної України та отримує заробітну плату, передбачену контрактом. Також він отримує додаткову стипендію як бронзовий призер чемпіонату світу зі спортивної гімнастики.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту» – державний бюджет не може покривати видатки на проведення навчально-тренувальних зборів національної збірної команди за кордоном, за винятком чітко визначених підстав.

Про це було попереджено Назара, який у травні звернувся до Мінмолодьспорту з проханням про виїзд за кордон для виступів в іноземних клубах та проведення підготовки до змагань. Мінмолодьспорту спрямовує кошти на підготовку національної збірної в межах України у повному обсязі. Що стосується зборів за кордоном, вони можуть фінансуватися державою лише у кількох випадках:

– на території України немає належної бази для підготовки національної збірної з цього виду спорту;

– в Україні відсутні необхідні погодні умови під час проведення навчально-тренувального збору;

– є потреба провести завершальний збір перед чемпіонатом чи кубком світу/Європи на спорудах із обладнанням за міжнародними стандартами або у кліматичних умовах, наближених до умов майбутніх змагань;

– є необхідність реалізації індивідуальних планів підготовки за участю провідних іноземних спортсменів.

Назар Чепурний у своєму дописі зазначив, що виїхав, бо в Україні немає належних умов для підготовки до змагань. Але це не відповідає дійсності. Вся національна збірна України зі спортивної гімнастики тренується на спеціалізованій олімпійській базі на Київщині, де створено необхідні умови для підготовки атлетів.

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Мінмолодьспорту цінує Назара Чепурного як видатного спортсмена і прагне його подальшого розвитку у складі національної збірної. Адже кожна перемога українських атлетів на міжнародній арені – це наш спільний привід для гордості та доказ незламності країни», – йдеться в заяві міністерства.

Чепурним натомість звинуватив Мінмолодьспорту і Українську федерацію гімнастики у відсутності фінансування його підготовки до Чемпіонату Європи.

За словами гімнаста, він звертався до українських спортивних організацій із проханням оплатити йому закордонний збір, але отримав відмову. Частину підготовки йому натомість оплатила Федерація гімнастики Німеччини.

Нагадаємо, Назар Чепурний здобув золоту медаль у вправах на колоді на Чемпіонаті Європи-2026.