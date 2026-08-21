Макс Ферстаппен підписав новий контракт з Red Bull Racing до 2030 року

Команда Формули-1 Red Bull Racing оголосила про досягнення нової угоди зі своїм лідером, найбільш високооплачуваним пілотом у пелотоні Максом Ферстаппеном.

Нідерландець поставив свій підпис під контрактом, який завершується у 2030 році. Усю свою кар'єру він виступає у системі Red Bull, а в разі виконання умов угоди проведе за "биків" у найпрестижнішій гоночній серії планети загалом 15 років.

Новина про перепідписання Ферстаппена поклала край чуткам про те, що Макс збирається піти з команди або навіть узагалі залишити Формулу-1. Цього сезону нідерландський пілот навряд чи зможе боротися за чемпіонство, а його попередня угода нібито містила пункт, відповідно до якого він може припинити виступи за Red Bull в разі незадовільних результатів команди перед літньою перервою.

Водночас подейкували, що переманити до себе Ферстаппена хочуть команди Mercedes та McLaren, які йдуть вище Red Bull у заліку Кубка конструкторів.