Мальдера перемудрив. Як Північна Ірландія провела майстер-клас футболу з англійських «підвалів»

Які рішення Мальдери були помилковими, в чому головна проблема сучасної збірної України з футболу та що буде далі – в огляді матчу на LB.ua.

Саме він відповідав у штабі Андрія Шевченка за тактику. Здавалося, що італієць зможе легко прочитати доволі примітивну гру Північної Ірландії і знайде, що протиставити силовому футболу суперника. Насправді все сталося геть навпаки. Північноірландці діяли, як зазвичай, а українці не змогли з цим нічого зробити. Хоч не хоч, проситься паралель із матчем проти Північної Ірландії десятирічної давнини на чемпіонаті Європи. Щоправда, тоді підопічні покійного Михайла Фоменка поступилися з меншим рахунком – 0:2. Цього ж разу – розгром – 0:3.

До матчу групового етапу Ліги націй УЄФА проти Північної Ірландії – 70-ї команди рейтингу ФІФА – збірна України з футболу підходила в статусі фаворита. До того ж гра в словацькій Трнаві була для українців номінально домашньою. Мало того, що підопічні Мальдери на понад 30 позицій вище за суперника, так ще й склад більш ніж удвічі дорожчий (254,5 млн євро проти 118,5 млн). Ще один фактор, який потенційно мав би допомогти, – загальне піднесення у таборі синьо-жовтих після призначення італійця Андреа Мальдери на посаду головного тренера команди.

Сумнівні тактичні рішення

За короткий проміжок часу Андреа Мальдера вже привчив українського вболівальника до сюрпризів стосовно вибору стартового складу на гру. Зокрема, тренер фактично відродив у збірній тактичну схему 4-4-2 з двома номінальними форвардами в матчах проти Угорщини й Грузії. У поєдинку з грузинами взагалі шокував складом, в якому вистачало як дебютантів, так і просто футболістів, на яких раніше в національній команді ставку не робили. На відміну від матчу з Північною Ірландією, результат команда в тих іграх здобула, тож сенсу критикувати тренера не було.

Фото: Дан Балашов/УАФ Гравці збірної України перед матчем з Північною Ірландією

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А от у третьому матчі Ліги націй УЄФА Мальдера, схоже, перемудрив. Перше сумнівне рішення тренера – випустити в стартовому складі чотирьох центральних захисників: Миколу Матвієнка, Едуарда Сарапія, Іллю Забарного і Валерія Бондара. Очевидно, це рішення було спробою скувати суперника на другому поверсі під час верхової боротьби, адже хто в команді, як не центральні захисники, має добре грати головою.

Ще одне цікаве рішення – випустити 36-річного Андрія Ярмоленка у стартовому складі. До кваліфікації форварда питань немає. Попри свій солідний футбольний вік, він і досі залишається чи не найкращим технічно гравцем. З іншого боку, через вік він не допомагав повною мірою під час гри проти м’яча. Та й сил бігати всі 90 хвилин йому не вистачило. Ймовірно, цей футболіст був би кориснішим у другій половині гри, коли суперники «наїлися», а Ярмоленко – свіжий із лави для запасних. Знову ж таки, навіть з урахуванням усіх «проти», Андрій був чи не найнебезпечнішим футболістом збірної України саме в контексті створення неочевидної для інших гостроти біля чужих воріт.

Фото: Дан Балашов/УАФ Український вінгер Андрій Ярмоленко

А тепер стосовно воріт. Як бачимо, ставка тренера на Дмитра Різника, основного голкіпера «Шахтаря», не зіграла. Справа навіть не в його результативній помилці під час третього пропущеного гола, а в тому, що він не виручив і під час другого, хоча той удар не був невідпорним.

У підсумку ми отримали команду, позбавлену під час атак швидкості на флангах через відсутність номінальних латералів. А ті гравці, що були попереду, створити нічого не змогли, і це вже якраз та проблема, яку Мальдера отримав від попереднього тренерського штабу. Можливо, справа навіть не стільки в тренері, скільки в якості окремих футболістів, старості колишніх лідерів і травмах, які суттєво обмежили й без того не надто широкий вибір виконавців попереду, а особливо – на флангах нападу. Не допомогли й окремі футболісти, які припускалися подекуди дитячих помилок…

Безрезультатне володіння м’ячем

Збірна Північної Ірландії не вигадувала велосипед. Гості у звичному для себе стилі покладалися на верхову боротьбу, довгі кроси зі своєї половини поля і стандарти, які, власне, й створюють передумови для цих компонентів гри. Не цуралися вони, ще б пак, єдиноборств, раз по раз стелячись у підкатах проти наших футболістів.

Фото: Дан Балашов/УАФ Ілля Забарний під час матчу

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Перший гол прийшов саме внаслідок програної верхової боротьби. Під час кутового Володимир Бражко не встежив за футболістом Північної Ірландії, який пробив головою, а потім, після низки рикошетів, м’яч буквально закотився у ворота Різника зусиллями центрального захисника суперників Кейрона Брауна на 9-й хвилині. Через 13 хвилин Айзек Прайс відгукнувся на подачу з флангу, залишився поза опікою Іллі Забарного в нашому штрафному і спокійно відправив м’яч у правий кут воріт збірної України з футболу.

Сам Ілля після матчу визнав, що повинен був зіграти краще в цьому епізоді.

«Десь я візьму на себе відповідальність, десь я не дограв, повинен був у моментах зіграти краще. Будемо аналізувати й рухатися далі», – сказав він після гри. Ну, 50 відсотків справи зроблено, залишилося виправитися.

Фото: Дан Балашов/УАФ Віктор Циганков намагається віддати пас

Після двох пропущених голів збірна України намагалася відігратися, але сталося те, до чого український уболівальник уже звик: абсолютна імпотентність попереду. За статистичними показниками упродовж матчу все було непогано (Україна – Північна Ірландія): володіння м’ячем (72:28), удари (11:10), удари в площину воріт (2:3), кутові (7:1). Шкода лише, що ця тотальна перевага не допомогла забити бодай гол у відповідь на три пропущені.

За 90 хвилин гри футболісти збірної України створили лише два гольових моменти. В одному з епізодів Сарапій пробив у ліву «дев’ятку», але голкіпер суперників зіграв надійно. В іншому – м’яч облизав стійку після спроби Матвія Пономаренка, який вийшов на поле з лави запасних. На цьому все.

Фото: Дан Балашов/УАФ Роман Яремчук бореться за м'яч

Українцям попереду банально не вдавалося пройти повз немонолітний, але надійний захист суперника через пас, а індивідуальні проходи Віктора Циганкова праворуч завжди закінчувалися або подачею, яку легко перехоплювали північноірландці, або втратою м’яча. Були ще удари Георгія Судакова, які теж, на жаль, цілі не досягли. Один із них припав на голкіпера, в іншому епізоді м’яч полетів вище воріт.

Намагалися на двох щось вигадати Андрій Ярмоленко і Роман Яремчук, але дуету, який запам’ятався на чемпіонаті Європи 2020, цього разу не вдалося створити бодай один по-справжньому небезпечний момент. А що Північна Ірландія? М’яч їм був не потрібен, а рахунок повністю задовольняв. Попри обставини, Мальдера намагався посилити гру замінами, однак перед самим виходом на поле Данила Сікана й Олександра Зубкова Дмитро Різник припустився грубої помилки, пропустивши м’яч поміж ніг після скидки головою того-таки Брауна в своєму штрафному. Як наслідок, ігровий прилад покотився у ворота, довівши рахунок до розгромного на 61-й хвилині.

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Голкіпер помилку визнав і вирішив вибачитися за неї в Інстаграмі.

«Трохи про гру. Соромно? Так. Хочу вибачитись перед вболівальниками? Так. Не найкраща моя гра, і я це розумію дуже добре. Я людина, і кожна людина може помилитися. Тому приношу вибачення всім, хто вболівав і вірив до кінця», – написав Різник.

Фото: Дан Балашов/УАФ Данило Сікан намагається утримати м'яч

Після третього пропущеного збірна України вже не підняла голови, а останні півгодини команди просто догравали. З важливого: Сікан, який вийшов на поле з лави для запасних, отримав жовту картку у відверто необов’язковому епізоді, тому пропустить наступний матч проти Угорщини в Лізі націй. Через перебір карток цей матч також пропустить Микола Матвієнко.

Опуститися на землю й не чекати на лідерів

Після матчу актуальним залишається питання, чи зможе збірна України оговтатися після такого ляпасу. По-іншому не назвеш поразку від команди, в якої з 28 гравців 21 грає в нижчих лігах Англії, а 10 – навіть не в Чемпіоншипі (другий за силою чемпіонат Англії), а в League One – третьому дивізіоні…

Фото: Дан Балашов/УАФ Андреа Мальдера після гри під час пресконференції

«Треба прийняти цей результат. І тримати баланс. Покращувати те, що необхідно. І не деморалізуватися. Результат суворіший, ніж ми на те заслуговували», – підсумував матч проти Північної Ірландії Андреа Мальдера на післяматчевій пресконференції.

У команді справді є що покращувати: від дій у захисті до атаки. Тепер італійський фахівець знає, як воно – програвати в прохідному на перший погляд матчі. Залишилося продемонструвати, що ми можемо так само перемагати. Ясно, що з Русланом Малиновським, Михайлом Мудриком, Артемом Довбиком, а може, і з Олександром Зінченком це буде простіше. Зараз натомість слід здобувати результат із тими гравцями, які доступні сьогодні. Наступний суперник, Угорщина, з огляду також на нерв минулого очного матчу, – прекрасний шанс реабілітуватися.

Фото: Дан Балашов/УАФ Матвій Пономаренко в оточенні гравців Північної Ірландії

За підсумками трьох турів Ліги націй УЄФА в групі 2В квартет очолює Північна Ірландія (7 очок). Другу сходинку посідає збірна України (4), третю – Угорщини (4). Замикає групу Грузія – 1 заліковий пункт після трьох матчів.

Standings provided by Sofascore

Матч України проти Угорщини в четвертому турі групового етапу Ліги націй УЄФА заплановано на 5 жовтня. Початок – о 21:45 за Києвом.