Україна зазнала розгромної поразки від Північної Ірландії у Лізі націй

Так погано в домашніх офіційних матчах ми ще не грали.

Збірна України з футболу у словацькій Трнаві номінально приймала Північну Ірландію у поєдинку лідерів групи дивізіону B Ліги націй.

Тренер українців Андреа Мальдера виставив практично оптимальний склад, вперше цієї осені довіривши місце на полі Андрію Ярмоленку.

Попри загалом зіграну одинадцятку, господарі поля провалили стартовий відрізок гри, довзоливши айрішам відзначитися двічі. Спершу Браун скористався рикошетом у воротарському майданчику і прошив Різника. А згодом Забарний не зміг завадити Прайсу відзначитися головою після навісу з правого флангу.

Українці ніби й більше атакували, але ефективність була близькою до нуля. А по перерві взагалі сталася катастрофа: Різник у простій ситуації не забрав м'яч після парашуту Брауна, тож той без супротиву закотився за лінію воріт. Жахлива помилка воротаря, якого одразу кинулися підбадьорювати партнери.

0:3 - перша поразка Андреа Мальдери в офіційному матчі на чолі збірної України, яка ще й стає найбільш розгромним домашнім програшем в історії головної команди. Там багато в ранзі господарів ми ще не пропускали.