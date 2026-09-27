Йокодзуна вшосте в кар'єрі став чемпіоном.

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Аонішікі Арата (праворуч) у сутичці з Оносато

Український озекі Аонішікі Арата (Данило Явгусишин) програв японському йокодзуні Оносато в рамках 15 змагального дня Aki Basho – п'ятого з шести щорічних гранд-турнірів у сумо.

Про це повідомляє LB.ua.

Фото: nikkansports.com Оносато (ліворуч) виштовхує Аонішікі за межі дохйо

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Японець виконав якісний тачі-ай (стартове зіткнння) і виштовхав українця за межі дохйо (рингу). Таким чином він здобув 12 перемогу й став чемпіоном вересневого Aki Basho. Для йокодзуни це шостий Кубок імператора в кар'єрі і другий після здобуття найвищого рангу в сумо.

Фото: nikkansports.com Емоції Оносато після перемоги

Фото: nikkansports.com Японцю Оносато вручають кубок

Аонішікі натомість закінчив турнір з 11 перемогами і 4 поразками. Загалом він тричі ставав чемпіоном гранд-турнірів.

Ще один український сумоїст Шіші Масару (Сергій Соколовський) поступився в заключний день Aki Basho японцю Асасьорю й завершив виступи з маке-коші – негативним балансом перемог і поразок на одному турнірі – 7-8.

Нагадаємо, Аонішікі Арата вигравав Кубок імператора на липневому Nagoya Basho.

Наступний гранд-турнір – Kyushu Basho – 8 листопада. Чинний переможець цього турніру – українець Явгусишин.