Український озекі Аонішікі Арата (Данило Явгусишин) програв японському йокодзуні Оносато в рамках 15 змагального дня Aki Basho – п'ятого з шести щорічних гранд-турнірів у сумо.
Про це повідомляє LB.ua.
Японець виконав якісний тачі-ай (стартове зіткнння) і виштовхав українця за межі дохйо (рингу). Таким чином він здобув 12 перемогу й став чемпіоном вересневого Aki Basho. Для йокодзуни це шостий Кубок імператора в кар'єрі і другий після здобуття найвищого рангу в сумо.
Аонішікі натомість закінчив турнір з 11 перемогами і 4 поразками. Загалом він тричі ставав чемпіоном гранд-турнірів.
Ще один український сумоїст Шіші Масару (Сергій Соколовський) поступився в заключний день Aki Basho японцю Асасьорю й завершив виступи з маке-коші – негативним балансом перемог і поразок на одному турнірі – 7-8.
Нагадаємо, Аонішікі Арата вигравав Кубок імператора на липневому Nagoya Basho.
Наступний гранд-турнір – Kyushu Basho – 8 листопада. Чинний переможець цього турніру – українець Явгусишин.