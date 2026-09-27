Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
ГоловнаСпорт

Аонішікі поступився Оносато в сутичці за Кубок імператора Aki Basho

Йокодзуна вшосте в кар'єрі став чемпіоном.

Аонішікі поступився Оносато в сутичці за Кубок імператора Aki Basho
Аонішікі Арата (праворуч) у сутичці з Оносато
Фото: nikkansports.com

Український озекі Аонішікі Арата (Данило Явгусишин) програв японському йокодзуні Оносато в рамках 15 змагального дня Aki Basho – п'ятого з шести щорічних гранд-турнірів у сумо.

Про це повідомляє LB.ua.

Оносато (ліворуч) виштовхує Аонішікі за межі дохйо
Фото: nikkansports.com
Оносато (ліворуч) виштовхує Аонішікі за межі дохйо

Реклама

Японець виконав якісний тачі-ай (стартове зіткнння) і виштовхав українця за межі дохйо (рингу). Таким чином він здобув 12 перемогу й став чемпіоном вересневого Aki Basho. Для йокодзуни це шостий Кубок імператора в кар'єрі і другий після здобуття найвищого рангу в сумо.

Емоції Оносато після перемоги
Фото: nikkansports.com
Емоції Оносато після перемоги

Японцю Оносато вручають кубок
Фото: nikkansports.com
Японцю Оносато вручають кубок

Аонішікі натомість закінчив турнір з 11 перемогами і 4 поразками. Загалом він тричі ставав чемпіоном гранд-турнірів.

Ще один український сумоїст Шіші Масару (Сергій Соколовський) поступився в заключний день Aki Basho японцю Асасьорю й завершив виступи з маке-коші – негативним балансом перемог і поразок на одному турнірі – 7-8.

Нагадаємо, Аонішікі Арата вигравав Кубок імператора на липневому Nagoya Basho. 

Наступний гранд-турнір – Kyushu Basho – 8 листопада. Чинний переможець цього турніру – українець Явгусишин.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies