У масштабних спільних навчаннях Японії та США “Keen Sword” (Гострий меч), які розпочнуться в жовтні, будуть задіяні ракети великої дальності, повідомляють Kyodo News.
Керовані ракети класу “земля-корабель” типу 25, що перебувають на озброєнні Сухопутних сил самооборони Японії, були розгорнуті в префектурі Кумамото у березні для забезпечення можливості Токіо завдавати контрударів.
За словами джерела в японському міноборони, для майбутніх навчань країни розглядає можливість переміщення цих ракет із бази Кенгун до полігону Оянохара, розташованого в тій самій префектурі.
Очікується, що американські військові та Сили самооборони Японії обмінюватимуться інформацією про цілі та відпрацьовуватимуть процедури пуску. При цьому фактичних пусків ракет під час навчань не проводитиметься.
- Через політику Китаю та розвиток ядерних і ракетних програм Північної Кореї Японія працює над збільшенням оборонних витрат, зокрема для можливості відбивати потенційні удари по країні. Це кардинальна зміна повоєнної політики безпеки країни, що досі ґрунтувалася на положеннях Конституції про відмову від війни.