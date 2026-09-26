У масштабних спільних навчаннях Японії та США “Keen Sword” (Гострий меч), які розпочнуться в жовтні, будуть задіяні ракети великої дальності, повідомляють Kyodo News.

Керовані ракети класу “земля-корабель” типу 25, що перебувають на озброєнні Сухопутних сил самооборони Японії, були розгорнуті в префектурі Кумамото у березні для забезпечення можливості Токіо завдавати контрударів.

За словами джерела в японському міноборони, для майбутніх навчань країни розглядає можливість переміщення цих ракет із бази Кенгун до полігону Оянохара, розташованого в тій самій префектурі.

Очікується, що американські військові та Сили самооборони Японії обмінюватимуться інформацією про цілі та відпрацьовуватимуть процедури пуску. При цьому фактичних пусків ракет під час навчань не проводитиметься.