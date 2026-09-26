Молдова переходить в режим надзвичайного стану в енергетичному та гідрологічному секторах

Із суботи, 26 вересня, Молдова переходить у режим надзвичайного стану в енергетичному та гідрологічному секторах. Відповідне рішення ухвалила Національна комісія з управління кризами, пише Point.

Заходи спрямовані на забезпечення достатньої кількості електроенергії, збереження необхідних запасів палива та захист водних ресурсів для населення і критично важливих служб.

У період дії режиму Молдова планує зберігати доступну електроенергію для внутрішнього споживання у години пікового навантаження, гарантувати її постачання лікарням та іншим життєво важливим об'єктам, а також прискорити доставку палива до країни.

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Влада також готує резервні механізми на випадок погіршення ситуації. Зокрема, екстрене отримання електроенергії із сусідніх енергосистем, збільшення внутрішнього виробництва, використання альтернативних джерел води, артезіанських свердловин і потужних насосів, а також доставка води до населених пунктів у разі перебоїв.

Окремі обмеження стосуватимуться палива. У Міжнародному вільному порту Джурджулешти експорт та реекспорт бензину й дизельного палива дозволятимуть лише за умови збереження на складах щонайменше 2,5 тисячі тонн бензину та 7,5 тисячі тонн дизеля.

Транспорт із паливом матиме пріоритет на пунктах пропуску через кордон, а відповідні потяги — на залізниці. Крім того, на АЗС обмежать продаж дизельного палива в ємностях до 40 літрів. Для спеціальних ємностей, призначених для заправки сільськогосподарської техніки, ліміт становитиме 100 літрів.

На період дії надзвичайного режиму також припиняється забір води з Дністра та Пруту для зрошення. Забороняється використовувати питну воду з централізованих систем та воду з поверхневих джерел для нетермінових потреб. Зокрема, поливу газонів або миття вулиць.

Якщо централізоване водопостачання в окремому населеному пункті стане неможливим, влада організовуватиме доставку води.