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У Молдові знайшли уламки БпЛА з маркуванням "Герань-4"

На місці падіння також виявили пошкоджений турбореактивний двигун.

У Молдові знайшли уламки БпЛА з маркуванням "Герань-4"
БПЛА «Герань-4 Сікер»
Фото: рос ЗМІ

У Бричанському районі Молдови на уламках безпілотника, який виявили ввечері 24 вересня, правоохоронці знайшли маркування "Герань-4". Також на місці падіння виявили частково пошкоджений турбореактивний двигун.

Про це повідомляють NewsMaker та поліція Молдови.

За попередніми даними, безпілотник здетонував приблизно на висоті 10 метрів над землею після зіткнення з деревами. Вибух пошкодив дерева в радіусі близько 25 метрів.

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На місці події поліцейські виявили фрагменти корпусу зі скловолокна, електронні компоненти, кабелі та елементи блоку живлення. Також правоохоронці знайшли частини крил дрона, на деяких з яких було помітне маркування "Герань-4".

Крім того, серед уламків виявили частково пошкоджений турбореактивний двигун.

Усі знайдені компоненти передали на експертизу. Правоохоронці зазначили, що інших вибухових пристроїв чи речовин на території не виявили.

Уламки безпілотника прикордонний патруль Молдови виявив приблизно за 1,7 кілометра від державного кордону.

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