Італійський уряд схвалив указ про обмеження кількості іноземних учнів у школах

Опозиція звинуватила уряд у перетворенні питання імміграції на політичну тему напередодні загальних виборів, що відбудуться наступного року.

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Консервативний уряд Італії схвалив новий указ, що забороняє носіння в школах ісламських головних уборів, які закривають обличчя (зокрема бурок і нікабів), повідомляє DW.

Указ також обмежує кількість учнів із недостатнім рівнем володіння італійською мовою в кожному класі.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні назвала заходи свого уряду “проявом здорового глузду, що не роз'єднує суспільство”, додавши, що вони сприятимуть інтеграції та допоможуть уникнути появи так званих “класів-гетто”.

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Вона також зазначила, що ці правила забезпечать усім учням “рівні можливості”.

Опозиційні партії та інші критики засудили крок уряду Мелоні: дехто назвав це “полюванням на відьом”, а інші звинуватили уряд у перетворенні питання імміграції на політичну тему напередодні загальних виборів, що відбудуться наступного року.

Заходи набувають чинності негайно, але все ще потребують схвалення парламентом протягом 60 днів. Наразі коаліція Мелоні має більшість у законодавчому органі країни.

Що передбачає указ

Документ передбачає обмеження частки іноземних учнів, які недостатньо володіють італійською мовою, на рівні 30% від кількості учнів у класі.

У початкових школах це обмеження стосується учнів, які не мають громадянства Італії, не народилися в Італії та не відвідували дошкільний заклад протягом принаймні двох років.

У середніх школах це саме обмеження поширюється на учнів без громадянства Італії, які не навчалися в системі шкільної освіти країни протягом щонайменше трьох років.

За недотримання вимог указу передбачено штраф у розмірі до 1000 євро.