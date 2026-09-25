Україна, США і Європа вважають, що Росія проводитиме гібридні атаки проти європейських країн. І це непов'язано з тим, чи є в хабах цих країн військова продукція для України.
Про це президент Володимир Зеленський сказав в аудіоспілкуванні з журналістами у відповідь на запитання NV. Він додав, що Україна і західні партнери мають однакове розуміння ситуації.
«Так само як у нас однакове розуміння того, що буде прихована мобілізація», – сказав він.
Президент додав, що в найближчому майбутньому будуть певні кроки спецслужб різних країн.
За словами Зеленського, Росія планує гібридні атаки не лише проти членів НАТО.
«Ми запропонували різним країнам нашу допомогу», – сказав президент у відповідь ABC News.
Насамперед це країни, які допомагають Україні під час війни. В Drone Deal прописано, що Україна обмінюватиметься досвідом з країною, з якою підписана ця угода.
«Як ми на Близький Схід відправляли спеціалістів, як допомагали захищати критичні об'єкти», – сказав президент.
- Російські дрони і ракети неодноразово порушувати повітряний простір європейських країн під час ударів по Україні. Також російські спецслужби організовують диверсії в країнах Європи, зокрема на залізничних і військових об'єктах.
- Цього року європейські столиці все частіше говорять про загрозу гібридних атак з боку Росії. На тлі цих попереджень Німеччина готує лікарні до можливих надзвичайних ситуацій, Литва оновила плани евакуації, а країни НАТО проводять військові навчання в Балтійському регіоні.