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CNN: Спецпредставник Путіна Дмитрієв зустрівся з Віткоффом і Кушнером у Нью-Йорку

Сторони, пише медіа, обговорили співпрацю між США та Росією, а також можливість мирного врегулювання війни в Україні.

CNN: Спецпредставник Путіна Дмитрієв зустрівся з Віткоффом і Кушнером у Нью-Йорку
Кирило Дмітрієв та Стів Віткофф
Фото: EPA/UPG

 Спецпредставник Кремля Кирило Дмитрієв у Нью-Йорку зустрівся з представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Сторони обговорили співпрацю між США та Росією, а також можливість мирного врегулювання війни в Україні.

Про це CNN повідомили джерела, обізнані з перебігом зустрічі.

Дмитрієв, який також очолює Російський фонд прямих інвестицій, перебуває в Нью-Йорку для продовження переговорів між Москвою та Вашингтоном. За словами джерел телеканалу, його поїздка пов’язана з "подальшим розвитком російсько-американського діалогу" після зустрічі Володимира Путіна з американськими представниками на початку вересня.

Цього тижня на полях Генеральної асамблеї ООН також відбулася зустріч держсекретаря США Марко Рубіо з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

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