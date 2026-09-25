CNN: Спецпредставник Путіна Дмитрієв зустрівся з Віткоффом і Кушнером у Нью-Йорку

Сторони, пише медіа, обговорили співпрацю між США та Росією, а також можливість мирного врегулювання війни в Україні.

Спецпредставник Кремля Кирило Дмитрієв у Нью-Йорку зустрівся з представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Сторони обговорили співпрацю між США та Росією, а також можливість мирного врегулювання війни в Україні.

Про це CNN повідомили джерела, обізнані з перебігом зустрічі.

Дмитрієв, який також очолює Російський фонд прямих інвестицій, перебуває в Нью-Йорку для продовження переговорів між Москвою та Вашингтоном. За словами джерел телеканалу, його поїздка пов’язана з "подальшим розвитком російсько-американського діалогу" після зустрічі Володимира Путіна з американськими представниками на початку вересня.

Цього тижня на полях Генеральної асамблеї ООН також відбулася зустріч держсекретаря США Марко Рубіо з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.