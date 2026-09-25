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Білий дім порушив судовий припис щодо допуску трьох ЗМІ до заходів Білого дому

На звану вечерю за участі Сі Цзінпіня журналістів не пустили.

Білий дім порушив судовий припис щодо допуску трьох ЗМІ до заходів Білого дому
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Попри рішення суду, яке зобов'язувало Білий дім не обмежувати доступ журналістів CNN, Politico та MS NOW, представники цих ЗМІ не змогли потрапити на звану вечерю, яку влаштували у Вашингтоні на честь комуністичного лідера Китаю Сі Цзінпіня.  

Як пише BBC, ще зранку репортерів, яких президент Дональд Трамп звинуватив у заангажованості, хоч і не без скандалу і не з першої спроби, але все ж пустили в резиденцію глави держави. Проте ввечері на головну подію дня двері перед ними зачинили. Співробітники Білого дому були готові пропустити технічний персонал, але не продюсерів та самих журналістів. 

В адміністрації Трампа не пояснили правові підстави такої поведінки, оприлюднивши у соцмережах заяву, що "як би вони не хотіли переконати вас у зворотному, але фейкові новини не будуть допущені в усі приміщення та на всі заходи Білого дому".

Республіканці вказують також на те, що Трамп не є першим президентом, який намагається обмежити пул ЗМІ, які висвітлюють його діяльність. У 2009 році адміністрація Барака Обами хотіла прибрати зі списку допущених медіа лояльний до їхніх політичних опонентів канал Fox News, але швидко відмовилась від цієї ідеї на тлі критики з боку інших новинних мереж. 

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