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​Журналістам CNN, MS NOW та Politico тимчасово відновили доступ до Білого дому

Ухвала суду діятиме на період розгляду позову від медіакомпаній.

​Журналістам CNN, MS NOW та Politico тимчасово відновили доступ до Білого дому
Білий дім
Фото: EPA/UPG

Адміністрація президента США Дональда Трампа відновила доступ до Білого дому для журналістів CNN, MS NOW та Politico. 

Представники медіа підтвердили, що їхні кореспонденти повернулися до роботи після рішення федерального суду, який призупинив дію заборони, пише Bloomberg

Директор з питань роботи з пресою Білого дому Міка Стопперіч зазначив, що адміністрація почала відновлювати доступ журналістам у четвер вранці. 

Окружний суддя США зобов'язав Білий дім тимчасово повернути доступ журналістам на період розгляду позову від медіакомпаній. Ця ухвала діятиме протягом двох тижнів. Суддя зауважив, що медіа надали переконливі докази, які вказують на високу ймовірність їхньої перемоги у справі, оскільки адміністрація порушила процесуальні норми, конституційні свободи і суспільний інтерес.

  • Трамп оголосив про заборону для трьох видань 18 вересня, пояснивши це критичним висвітленням його діяльності. 
  • Опісля в офіційних листах адміністрація заявила про загрозу національній безпеці.
  • Рішення заборонити вхід журналістам стало черговим кроком адміністрації Трампа у обмеженні доступу преси до важливих подій. Десятки інших медіаорганізацій, серед яких Bloomberg News, Dow Jones та Reuters, підтримали судовий позов колег і направили до суду спільну заяву.
  • До речі, Трамп просить федеральні суди дозволити йому на власний розсуд вирішувати, які ЗМІ отримують доступ до Білого дому.
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