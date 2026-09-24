​Журналістам CNN, MS NOW та Politico тимчасово відновили доступ до Білого дому

Ухвала суду діятиме на період розгляду позову від медіакомпаній.

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Адміністрація президента США Дональда Трампа відновила доступ до Білого дому для журналістів CNN, MS NOW та Politico.

Представники медіа підтвердили, що їхні кореспонденти повернулися до роботи після рішення федерального суду, який призупинив дію заборони, пише Bloomberg.

Директор з питань роботи з пресою Білого дому Міка Стопперіч зазначив, що адміністрація почала відновлювати доступ журналістам у четвер вранці.

Окружний суддя США зобов'язав Білий дім тимчасово повернути доступ журналістам на період розгляду позову від медіакомпаній. Ця ухвала діятиме протягом двох тижнів. Суддя зауважив, що медіа надали переконливі докази, які вказують на високу ймовірність їхньої перемоги у справі, оскільки адміністрація порушила процесуальні норми, конституційні свободи і суспільний інтерес.

Трамп оголосив про заборону для трьох видань 18 вересня, пояснивши це критичним висвітленням його діяльності.

Опісля в офіційних листах адміністрація заявила про загрозу національній безпеці.