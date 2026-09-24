Ердоган: Туреччина посилить свої зусилля, аби відновити експорт зернових Чорним морем

Туреччина отримала позитивний сигнал від України і посилить свої зусилля, аби відновити експорт зернових Чорним морем.
Про це заявив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган, передає «Європейська правда» з посиланням на TRT.
За словами Ердогана, питання безпеки в Чорному морі є надзвичайно важливим для Туреччини і регіону.
«Під час переговорів зі сторонами ми детально пояснюємо необхідність відновлення безпеки судноплавства. Це матиме дві переваги: забезпечення продовольчої безпеки та запобігання поширенню війни», – сказав президент.
Ердоган наголосив, що його держава проти нападів на торгові судна в Чорному морі, незалежно від того, хто їх здійснює, і очікує від сторін «відповідальної поведінки».
Президент Туреччини додав, що обговорював питання роботи зернового коридору з українським колегою Володимиром Зеленським.
«Зараз ми посилили наші зусилля для відновлення зернового коридору. Для цього ми також прискорюємо наші дипломатичні кроки. Я ще раз обговорив це питання з президентом України Зеленським, і відповідь, яку я отримав від нього, була позитивною», – сказав Ердоган.
- У серпні 2023 року Україна оголосила про “гуманітарний коридор” у Чорному морі, щоб звільнити кораблі, які застрягли в її портах після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, і щоб обійти фактичну блокаду після того, як Росія відмовилася від угоди щодо дозволу Києву експортувати зерно.
- У жовтні 2024-го повідомляли про те, що Росія збирається замінувати коридор на підході до українських портів.
- Вже у січні 2024 року робота українського зернового коридору вийшла на свої потужності до повномасштабного вторгнення Росії.
- У липні цього року Україна подала запит про термінове скликання засідання Ради Безпеки ООН через російські атаки на судна в Чорному морі. Ситуація дійшла до того, що через обстріли жодне судно не могло перевезти вантажі.
- Згодом Володимир Зеленський після засідання коаліції охочих у Києві заявив, що з Росією намагатимуться вирішити питання припинення блокування зернового коридору з України шляхом перемовин. Також посилюватимуть ППО цього коридору.