Ердоган: Туреччина посилить свої зусилля, аби відновити експорт зернових Чорним морем

Туреччина отримала позитивний сигнал від України і посилить свої зусилля, аби відновити експорт зернових Чорним морем.

Про це заявив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган, передає «Європейська правда» з посиланням на TRT.

За словами Ердогана, питання безпеки в Чорному морі є надзвичайно важливим для Туреччини і регіону.

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«Під час переговорів зі сторонами ми детально пояснюємо необхідність відновлення безпеки судноплавства. Це матиме дві переваги: забезпечення продовольчої безпеки та запобігання поширенню війни», – сказав президент.

Ердоган наголосив, що його держава проти нападів на торгові судна в Чорному морі, незалежно від того, хто їх здійснює, і очікує від сторін «відповідальної поведінки».

Президент Туреччини додав, що обговорював питання роботи зернового коридору з українським колегою Володимиром Зеленським.

«Зараз ми посилили наші зусилля для відновлення зернового коридору. Для цього ми також прискорюємо наші дипломатичні кроки. Я ще раз обговорив це питання з президентом України Зеленським, і відповідь, яку я отримав від нього, була позитивною», – сказав Ердоган.