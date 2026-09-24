Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ГоловнаСвіт

Ердоган: Туреччина посилить свої зусилля, аби відновити експорт зернових Чорним морем

Анкара отримала щодо цього позитивний сигнал від України.

Ердоган: Туреччина посилить свої зусилля, аби відновити експорт зернових Чорним морем
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган
Фото: EPA/UPG

Туреччина отримала позитивний сигнал від України і посилить свої зусилля, аби відновити експорт зернових Чорним морем.

Про це заявив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган, передає «Європейська правда» з посиланням на TRT.

За словами Ердогана, питання безпеки в Чорному морі є надзвичайно важливим для Туреччини і регіону.

Реклама

«Під час переговорів зі сторонами ми детально пояснюємо необхідність відновлення безпеки судноплавства. Це матиме дві переваги: забезпечення продовольчої безпеки та запобігання поширенню війни», – сказав президент.

Ердоган наголосив, що його держава проти нападів на торгові судна в Чорному морі, незалежно від того, хто їх здійснює, і очікує від сторін «відповідальної поведінки».

Президент Туреччини додав, що обговорював питання роботи зернового коридору з українським колегою Володимиром Зеленським. 

«Зараз ми посилили наші зусилля для відновлення зернового коридору. Для цього ми також прискорюємо наші дипломатичні кроки. Я ще раз обговорив це питання з президентом України Зеленським, і відповідь, яку я отримав від нього, була позитивною», – сказав Ердоган.

  • У серпні 2023 року Україна оголосила про “гуманітарний коридор” у Чорному морі, щоб звільнити кораблі, які застрягли в її портах після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, і щоб обійти фактичну блокаду після того, як Росія відмовилася від угоди щодо дозволу Києву експортувати зерно.
  • У жовтні 2024-го повідомляли про те, що Росія збирається замінувати коридор на підході до українських портів. 
  • Вже у січні 2024 року робота українського зернового коридору вийшла на свої потужності до повномасштабного вторгнення Росії.
  • У липні цього року Україна подала запит про термінове скликання засідання Ради Безпеки ООН через російські атаки на судна в Чорному морі. Ситуація дійшла до того, що через обстріли жодне судно не могло перевезти вантажі.
  • Згодом Володимир Зеленський після засідання коаліції охочих у Києві заявив, що з Росією намагатимуться вирішити питання припинення блокування зернового коридору з України шляхом перемовин. Також посилюватимуть ППО цього коридору.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies