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На Дніпропетровщині через російські обстріли постраждали три людини

Одна людина – у стані середньої тяжкості.

На Дніпропетровщині через російські обстріли постраждали три людини
наслідки російсьих обстрілів Дніпропетровщини 24 вересня 2026 року
Фото: Дніпропетровська ОВА

Через ворожі обстріли Дніпропетровщини постраждали три людини.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Росіяни атакували область майже 40 разів безпілотниками і артилерією.

«На Нікопольщині потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська і Червоногригорівська громади. Пошкоджені сільгосппідприємство, магазини, автівки. Постраждали троє людей. 72-річну жінку доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. Чоловіки 57 і 77 років лікуються амбулаторно. У Синельниківському районі ворог вдарив по Українській та Зайцівській громадах. Сталися пожежі», - уточнив Ганжа.

  • Напередодні російські війська понад 10 разів атакували Дніпропетровщину безпілотниками та артилерією. Під ударом опинилися Павлоградський, Нікопольський та Криворізький райони.
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