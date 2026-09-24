На Дніпропетровщині через російські обстріли постраждали три людини

Через ворожі обстріли Дніпропетровщини постраждали три людини.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Росіяни атакували область майже 40 разів безпілотниками і артилерією.
«На Нікопольщині потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська і Червоногригорівська громади. Пошкоджені сільгосппідприємство, магазини, автівки. Постраждали троє людей. 72-річну жінку доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. Чоловіки 57 і 77 років лікуються амбулаторно. У Синельниківському районі ворог вдарив по Українській та Зайцівській громадах. Сталися пожежі», - уточнив Ганжа.
- Напередодні російські війська понад 10 разів атакували Дніпропетровщину безпілотниками та артилерією. Під ударом опинилися Павлоградський, Нікопольський та Криворізький райони.