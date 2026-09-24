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Київпастранс пояснив, чому на столичній Лук’янівці встановили скляні зупинки

У КП також розповіли, що бічні та задні панелі зупинок виготовлені з гартованого скла, міцнішого за звичайне. 

Київпастранс пояснив, чому на столичній Лук’янівці встановили скляні зупинки
Ілюстративне фото
Фото: Макс Требухов

Комунальне підприємство "Київпастранс" прокоментувало встановлення скляних зупинок для громадського транспорту в районі метро "Лук’янівська". 

Про це повідомило "Радіо Свобода" із посиланням на відповідь КП. 

У Київпастрансі також розповіли, що в березні 2025 року облаштували зупинкові павільйони на вулиці Глибочицькій під час капітального ремонту трамвайних колій. 

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"Відтоді вони жодного разу не були пошкоджені російськими атаками. Цього року «Київпастранс» не закуповував і не встановлював скляні зупинки", - йдеться в повідомленні. 

Зупинки безпосередньо біля метро "Лук’янівська" облаштували в рамках реалізації інвестиційного проєкту за розпорядженням КМДА від 14 липня 2016 року "Про проведення інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів до реалізації проекту «Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту в місті Києві".

Зазначається, що скляна зупинка з’явилася там коштом інвесторів, а не міського бюджету.

"Відтак зазначені зупинкові комплекси облаштовані за рахунок інвестиційних коштів. Кошти міського бюджету та кошти КП «Київпастранс» на їх встановлення не використовувалися", – йдеться у відповіді.

У КП також наголосили, що бічні та задні панелі скляних зупинок виготовлені з гартованого скла, міцнішого за звичайне. У разі пошкодження воно має розсипатися на дрібні, не травматичні фрагменти - як автомобільне скло, замість гострих уламків.

"Дах павільйону – скло типу «триплекс», яке під час розбиття залишається у захисній плівці. Прозорість конструкції забезпечує пасажирам кращу оглядовість зупинки та прилеглої території", – йдеться в повідомленні.

  • У січні 2024 року стало відомо, що Київпастранс оголосив тендер на 30 нових скляних зупинок транспорту. Інформація викликала обурення в суспільстві через сумнівну доцільність облаштування скляних зупинок під час повномасштабної війни й систематично ударів Росії по місту.
  • Підприємство сказало, що страхувальний договір на оновлення зупинок оновлюють кожні пів року. Київпастранс також заявив, що скло є базовим матеріалом для всіх нових зупинок, бо прозорий матеріал покращує огляд для пасажирів. Водночас, як стверджує КП, уламки цих панелей не розбиваються на гострі шматки, а нібито руйнуються на малотравматичні елементи. Окремо Київпастранс закликав киян "не перечікувати повітряні тривоги на зупинках, а перебувати в укритті".
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