У КП також розповіли, що бічні та задні панелі зупинок виготовлені з гартованого скла, міцнішого за звичайне.

Комунальне підприємство "Київпастранс" прокоментувало встановлення скляних зупинок для громадського транспорту в районі метро "Лук’янівська".

Про це повідомило "Радіо Свобода" із посиланням на відповідь КП.

У Київпастрансі також розповіли, що в березні 2025 року облаштували зупинкові павільйони на вулиці Глибочицькій під час капітального ремонту трамвайних колій.

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"Відтоді вони жодного разу не були пошкоджені російськими атаками. Цього року «Київпастранс» не закуповував і не встановлював скляні зупинки", - йдеться в повідомленні.

Зупинки безпосередньо біля метро "Лук’янівська" облаштували в рамках реалізації інвестиційного проєкту за розпорядженням КМДА від 14 липня 2016 року "Про проведення інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів до реалізації проекту «Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту в місті Києві".

Зазначається, що скляна зупинка з’явилася там коштом інвесторів, а не міського бюджету.

"Відтак зазначені зупинкові комплекси облаштовані за рахунок інвестиційних коштів. Кошти міського бюджету та кошти КП «Київпастранс» на їх встановлення не використовувалися", – йдеться у відповіді.

У КП також наголосили, що бічні та задні панелі скляних зупинок виготовлені з гартованого скла, міцнішого за звичайне. У разі пошкодження воно має розсипатися на дрібні, не травматичні фрагменти - як автомобільне скло, замість гострих уламків.

"Дах павільйону – скло типу «триплекс», яке під час розбиття залишається у захисній плівці. Прозорість конструкції забезпечує пасажирам кращу оглядовість зупинки та прилеглої території", – йдеться в повідомленні.