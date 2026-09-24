АОЗ представила «Карти Незалежності» із 54 засобами озброєння з DOT-Chain Defence

Агенція оборонних закупівель ДОТ презентувала «Карти Незалежності» — гральну колоду із 54 засобами українського виробництва, які військові обирають і замовляють через онлайн-маркетплейс зброї та військових засобів DOT-Chain Defence. Про це АОЗ повідомила виданню LB.ua.

На картах зображені одні з найпопулярніших виробів, які сьогодні використовують на полі бою — ударні та FPV-дрони, перехоплювачі, розвідувальні комплекси, наземні роботизовані комплекси, засоби РЕБ.

«Карти Незалежності» можна придбати за донат у «Залізній крамниці». Зібрані через UNITED24 кошти спрямовують на закупівлю дронів для Сил оборони.

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DOT-Chain Defence — цифровий маркетплейс зброї, де військові самі можуть обрати потрібний під конкретне бойове завдання засіб, модель і виробника та замовляють його у декілька кліків за державні кошти.

За перший рік через DOT-Chain Defence військовим поставили понад 1,2 млн засобів. Від моменту запуску для 12 бойових підрозділів система масштабувалася до 500 підрозділів. Наразі в онлайн-магазині доступні понад 1200 позицій від 300 виробників. Середній термін доставки засобів з наявності — 9 днів.

На початку вересня у Києві розмістили інтерактивну інсталяцію до річниці роботи маркетплейсу DOT-Chain Defence.

«Тепер цей досвід можна пройти не лише військовим. В інтерактивній інсталяції відвідувачі можуть самостійно обрати засіб, «оформити» його замовлення, переглянути відео його роботи та побачити частину дронів, яку військові замовляють через DOT-Chain Defence», — повідомили в команді онлайн-маркету.