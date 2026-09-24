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У Києві через російську атаку пошкоджено Свято-Покровський храм, якому 120 років

Церкву називають найстарішою на Мостицькому масиві та Виноградарі.

У Києві через російську атаку пошкоджено Свято-Покровський храм, якому 120 років
Пошкоджено Свято-Покровський храм
Фото: Володимир Наконечний

Внаслідок російської атаки у Києві пошкоджено Свято-Покровський храм – церкву 1906 року, яку називають найстарішою на Мостицькому масиві та Виноградарі.

Про це повідомив голова Подільської РДА Володимир Наконечний.

У  храмі пошкоджені вікна, бані та старовинний фасад із жовтої київської цегли.

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"Ворог іде не лише проти людей та їхніх домівок. Він намагається нищити нашу історичну й духовну спадщину", – зазначив голова Подільської РДА.

Фото: Володимир Наконечний

Фото: Володимир Наконечний

Фото: Володимир Наконечний

Фото: Володимир Наконечний

Що відомо про обстріл Києва 24 вересня?

Київ протягом доби перебував під російським ракетним та дроновим обстрілом. Наслідки атаки окупантів зафіксовано у Дніпровському, Дарницькому, Подільському та Солом’янському районах столиці.

Станом на ранок було відомо про вісьмох постраждалих. Двоє людей загинули. У поліції повідомили, що загиблими є 57-річна жінка у Подільському районі та 65-річний чоловік у Солом’янському. Серед травмованих – поліцейський.

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