Через обстріли та негоду без світла залишилися сотні населених пунктів

Внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру нові знеструмлення зафіксували у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Чернігівській, Одеській та Вінницькій областях.
Про це повідомляє "Укренерго".
Там, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи.
Водночас через зливи та сильні пориви вітру повністю або частково без електропостачання залишилися понад 600 населених пунктів у восьми областях – Сумській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Черкаській, Київській та Чернігівській.
Ремонтні бригади відновлюють пошкоджені лінії електропередачі, однак у частині регіонів погодні умови залишаються складними.
На тлі цього зростає споживання електроенергії. Станом на ранок 24 вересня воно було на 1,8% вищим, ніж у цей самий час напередодні. В "Укренерго" пояснюють це хмарною та дощовою погодою.
- У ніч на 24 вересня російська армія атакувала Україну "Цирконами", балістикою та безпілотниками різних типів. ППО знешкодила 227 цілей ворога, у тому числі і протикорабельні та балістичні ракети. Атака безпілотниками станом на 12:30 триває.