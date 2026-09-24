Через обстріли та негоду без світла залишилися сотні населених пунктів

Тільки через негоду без електроенергії абоненти у 600 населених пунктах восьми областей.

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Внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру нові знеструмлення зафіксували у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Чернігівській, Одеській та Вінницькій областях.

Про це повідомляє "Укренерго".

Там, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи.

Водночас через зливи та сильні пориви вітру повністю або частково без електропостачання залишилися понад 600 населених пунктів у восьми областях – Сумській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Черкаській, Київській та Чернігівській.

Ремонтні бригади відновлюють пошкоджені лінії електропередачі, однак у частині регіонів погодні умови залишаються складними.

На тлі цього зростає споживання електроенергії. Станом на ранок 24 вересня воно було на 1,8% вищим, ніж у цей самий час напередодні. В "Укренерго" пояснюють це хмарною та дощовою погодою.