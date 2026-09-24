У мережі поширюють фейкове відео із з вигаданою рекламою на Таймс-Сквер проти Зеленського

На відео після появи зображення президента України з написом “WELCOME” на екрані буцімто зʼявляються чорний хрест і напис “GO HOME!”.

У мережі поширюється фейкове відео про те, що на Таймс-Сквер у Нью-Йорку з'явилася банерна реклама із закликом “GO HOME” на адресу Президента України.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

На відео після появи зображення Володимира Зеленського з написом “WELCOME” на екрані буцімто зʼявляються чорний хрест і напис “GO HOME!”.

Реклама

ЦПД зазначає, що насправді це відео – підробка, виготовлена за допомогою відеомонтажу.

Під час аналізу ролика виявлено чіткі технічні помилки. Зокрема, на 4-й та 14-й секундах відео накладене зображення виходить за межі екрана. Також на зображенні відсутні оптичні спотворення та піксельна сітка, які мали б бути помітними під час зйомки реального LED-дисплея під таким кутом.

На російське походження фейку вказує те, що відео було вкинуто через мережу російських пропагандистських Telegram-каналів, які систематично продукують подібні дезінформаційні матеріали про Україну.

“Це не перший подібний вкид ворожої пропаганди. Під час засідань Генасамблеї ООН у попередні роки росіяни вже поширювали схожі змонтовані ролики з фейковою рекламою на Таймс-Сквер”, – додали у Центрі.