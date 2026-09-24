У Києві через російську атаку знищено відділення та пошкоджено сортувальне депо "Нової пошти"

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Унаслідок російських ударів по Київщині в ніч проти 24 вересня в Києві знищено відділення №6 "Нової пошти" та пошкоджено сортувальне депо компанії. Серед працівників постраждалих немає.

Про це компанія повідомила у Telegram.

Частину вантажу знищено. Посилки, які вдалося врятувати, компанія вже переміщує на іншу локацію. Отримувачам додатково повідомлять номер та адресу нового відділення, де вони зможуть отримати відправлення.

"Нова пошта" заявила, що компенсує клієнтам оголошену цінність посилок, знищених унаслідок атаки.

Наразі компанія ліквідовує наслідки удару та залучила резервну логістику, щоб мінімізувати можливі затримки з доставкою.

Що відомо про обстріл Києва 24 вересня?

У ніч проти 24 вересня Росія атакувала Київ ракетами та безпілотниками. Наслідки зафіксували у Дніпровському, Дарницькому, Подільському та Солом’янському районах. Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, автомобілі, офісні приміщення, два поштові відділення та пологовий будинок. У столиці загинули двоє людей, 8 людей дістали поранення.