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У Румунії сьогодні впав безпілотник

Влада вирішила призупинити навчання у школах чотирьох населених пунктів регіону.

У Румунії сьогодні впав безпілотник
Ілюстративне фото
Фото: Скриншот з відео Digi24

У четвер, 24 вересня, у румунському повіті Сучава впав безпілотник. Літальний апарат знайшли поблизу населеного пункту Солка, у лісі. Влада вирішила призупинити навчання у школах чотирьох населених пунктів регіону до 10:00.

Про це пише Digi.

У четвер вранці румунський Генеральний інспекторат з надзвичайних ситуацій надіслав населенню повіту Ботошани повідомлення про повітряну тривогу після того, як радари Міністерства національної оборони Румунії виявили повітряну ціль, яка перебувала на території України поблизу румунського кордону.

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Для моніторингу ситуації в повітря підняли два винищувачі F-16.

Раніше повітряну тривогу також було оголошено на півночі повіту Тулча.

За даними Міноборони країни повітряна ціль перебувала в національному повітряному просторі приблизно чотири хвилини, після чого впала поблизу населеного пункту Солка, не спричинивши жертв або матеріальних збитків. 

На місце прибули підрозділи Міністерства внутрішніх справ. Вони оточили територію та виявили невеликий безпілотник. Пожежі на місці падіння не було.

Це вже третє повідомлення повітряної тривоги через дрони у повітах північної Молдови протягом останніх двох тижнів.

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