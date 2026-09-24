У Боярці на Київщині зафіксували тимчасове погіршення якості повітря

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У Боярці на Київщині зафіксували тимчасове погіршення якості атмосферного повітря. Основним забруднювачем наразі є дрібнодисперсний пил.

Про це свідчать результати середньодобових спостережень, пише Київська ОВА.

Тривалий вплив дрібнодисперсного пилу може спричиняти дискомфорт під час дихання, зокрема у дітей, людей старшого віку та тих, хто чутливий до подразнень.

Водночас в інших населених пунктах Київської області перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не зафіксували.