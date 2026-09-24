У Боярці на Київщині зафіксували тимчасове погіршення якості повітря

У Боярці на Київщині зафіксували тимчасове погіршення якості атмосферного повітря. Основним забруднювачем наразі є дрібнодисперсний пил.
Про це свідчать результати середньодобових спостережень, пише Київська ОВА.
Тривалий вплив дрібнодисперсного пилу може спричиняти дискомфорт під час дихання, зокрема у дітей, людей старшого віку та тих, хто чутливий до подразнень.
Водночас в інших населених пунктах Київської області перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не зафіксували.
- Зазначимо, що російська атака на Київську область тривала весь учорашній день і сьогоднішню ніч 24 вересня. Загалом в регіоні було пошкоджено вісім об'єктів, постраждала людина.