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Поліція Києва ліквідувала канал постачання канабісу, вирощеного на кукурудзяному полі

Готову продукцію зловмисники збували через поштові відправлення, ховаючи наркотики серед одягу.

Поліція Києва ліквідувала канал постачання канабісу, вирощеного на кукурудзяному полі
посіви коноплі на Київщині
Фото: Нацпол

Правоохоронці Києва викрили трьох чоловіків, які облаштували плантацію конопель просто посеред кукурудзяного поля в одному зі селищ Київщини. 

Як ідеться на сайті обласного управління поліції, до складу групи входили киянин і двоє жителів області. Їхню злочинну діяльність викрили під час всеукраїнської спецоперації «Джентльмени».

За інформацією поліції, зловмисники вирощували коноплі, збирали врожай, сушили його і фасували для продажу. Готовий канабіс збували через поштові відправлення, ховаючи наркотики серед одягу. Товар надсилали клієнтам і знайомим у Києві та Київській області.

Під час обшуків поліцейські вилучили понад 12 кілограмів канабісу вартістю близько 5,6 млн грн за цінами «чорного» ринку, а також кокаїн, псилоцибінові гриби, кущі конопель і фітолампи. Крім цього, вилучили три автомобілі, понад 2,1 млн грн, понад $22 тисячі, близько 1000 євро, чорнові записи, автомат і травматичний пістолет із набоями. Вилучені речовини і предмети направили на експертизу.

Правоохоронці затримали всіх трьох чоловіків і повідомили їм про підозру в незаконному виробництві, зберіганні та збуті наркотиків. Суд відправив підозрюваних під варту без права внесення застави. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення.

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