Поліція Києва ліквідувала канал постачання канабісу, вирощеного на кукурудзяному полі

Правоохоронці Києва викрили трьох чоловіків, які облаштували плантацію конопель просто посеред кукурудзяного поля в одному зі селищ Київщини.

Як ідеться на сайті обласного управління поліції, до складу групи входили киянин і двоє жителів області. Їхню злочинну діяльність викрили під час всеукраїнської спецоперації «Джентльмени».

За інформацією поліції, зловмисники вирощували коноплі, збирали врожай, сушили його і фасували для продажу. Готовий канабіс збували через поштові відправлення, ховаючи наркотики серед одягу. Товар надсилали клієнтам і знайомим у Києві та Київській області.

Під час обшуків поліцейські вилучили понад 12 кілограмів канабісу вартістю близько 5,6 млн грн за цінами «чорного» ринку, а також кокаїн, псилоцибінові гриби, кущі конопель і фітолампи. Крім цього, вилучили три автомобілі, понад 2,1 млн грн, понад $22 тисячі, близько 1000 євро, чорнові записи, автомат і травматичний пістолет із набоями. Вилучені речовини і предмети направили на експертизу.

Правоохоронці затримали всіх трьох чоловіків і повідомили їм про підозру в незаконному виробництві, зберіганні та збуті наркотиків. Суд відправив підозрюваних під варту без права внесення застави. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення.