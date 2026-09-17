Після нічного обстрілу "Київводоканал" працює в штатному режимі

Після обстрілу у ніч на 17 вересня "Київводоканал" працює в штатному режимі, повідомили у пресслужбі.
«Після нічної ворожої атаки на місто наразі Київводоканал працює в штатному режимі, забезпечуючи водопостачання всіх мешканців столиці», – йдеться у повідомленні.
Однак у зв’язку з обстрілами частково призупинили водопостачання на лівому березі та понизили тиск в деяких районах на правому березі.
Фахівці оперативно відновили роботу об’єктів та надання послуги.
Наразі водопостачання столиці здійснюється в повному обсязі, всі об’єкти підприємства в робочому режимі.
- У Києві станом на ранок 17 вересня кількість поранених внаслідок ракетно-дронової атаки ворога становить 16. Серед потерпілих є двох дітей 10 і 12 років.
- Ушкодження зафіксовано в різних районах на обох берегах.