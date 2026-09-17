Після нічного обстрілу "Київводоканал" працює в штатному режимі

Частково призупиняли водопостачання на лівому березі та понизили тиск в деяких районах на правому березі.

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Після обстрілу у ніч на 17 вересня "Київводоканал" працює в штатному режимі, повідомили у пресслужбі.

«Після нічної ворожої атаки на місто наразі Київводоканал працює в штатному режимі, забезпечуючи водопостачання всіх мешканців столиці», – йдеться у повідомленні.

Однак у зв’язку з обстрілами частково призупинили водопостачання на лівому березі та понизили тиск в деяких районах на правому березі.

Фахівці оперативно відновили роботу об’єктів та надання послуги.

Наразі водопостачання столиці здійснюється в повному обсязі, всі об’єкти підприємства в робочому режимі.