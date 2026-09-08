У квітні цього року розпочали будівництво близько 130 захисних об'єктів для інфраструктури різних регіонів. Суми, Чернігів, Запоріжжя, Харків щодня під ударами, але там є світло і вода. Дуже багато було зроблено для їх захисту, і переважно це стосується трансформаторів, повідомив на організованій LB і EFI Group дискусії колишній голова Агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин.

Уряд у Планах стійкості запропонував підійти більш комплексно. Є чотири напрямки робіт, зокрема, розподілена генерація, необхідна кількість генераторів, фізичний захист цих об'єктів.

«На сьогодні, якщо об'єктивно брати десь кінець квітня, почалося будівництво всіх цих об'єктів, підключення КУ (когенераційних установок. – Ред.), встановлення нових блочно-модульних котелень, будівництво нових котелень, скажу так, на сьогодні в країні близько 2000 об'єктів. Це не маленька кількість», – сказав він.

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Відсоток виконання станом на зараз в середньому планів стійкості – близько 50 %. Це теж непогано, бо значна кількість областей не мала відповідного досвіду.

Роботи по київських підстанція розпочалися на початку травня. На сьогодні рівень виконання по місту – під 80 %, до кінця місяця мають завершити. Також Агентство будує захист на великих підстанціях. Це дуже великі об'єкти, і якщо раніше їх будували за два роки, то зараз – десь пів року. Восени хочуть завершити роботу по захисту великих підстанцій.

Уряд доручив Агентству будувати кілька десятків об'єктів, таку ж кількість будує саме місто. По теплозабезпеченюю хочуть побудувати 520 МВт потужностей. Одна з них працюватиме частково на ТЕЦ-5, частково на ТЕЦ-4 і забезпечувати Русанівку і Березняки у випадку аварій.

«Вони будуються напівпідземні, з другим рівнем захисту», – сказав він.

Ці об'єкти будуть готові пізніше, орієнтовно в грудні.

«Яким буде цей опалювальний сезон – важко сказати. Якщо б не було цього захисту на сьогодні в Запоріжжі, Дніпрі, Харкові на сьогодні б вже не було світла, води, нічого», – додав ексголова Агентства.

Лише в Запоріжжі побудували 15 об'єктів. Але більшість ударів Росія тепер робить реактивними дронами з іншими потужностями, ніж ті, до яких готували захист. Нещодавно ворог вдарив по 330-му трансформатору в одному з міст, але захист витримав. Якби цього не було, місто було б уже без світла.