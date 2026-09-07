Київ готує запаси продуктів і води на випадок надзвичайних ситуацій

Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА також планує закупити ще 20 тисяч продовольчих наборів, які можна буде використати в разі надзвичайних ситуацій.

У столиці створюють запаси продуктів і питної води на випадок тривалих відключень електроенергії та інших надзвичайних ситуацій.

Як розповіли у КМДА, першочергово місто готується надавати допомогу малозабезпеченим киянам і людям, які опинилися у складних життєвих обставинах.

У межах підготовки до осінньо-зимового періоду 2026–2027 років у Києві сформували та постійно підтримують необхідні запаси основних груп продовольчих товарів. Це дасть змогу оперативно забезпечувати малозабезпечених містян продуктами першої необхідності в разі ускладнення роботи енергосистеми.

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Також ці запаси можна буде використовувати у пунктах незламності під час тривалих відключень електроенергії, для допомоги постраждалим унаслідок надзвичайних ситуацій та для забезпечення працівників, залучених до аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

Для цього, за підтримки благодійних і громадських організацій місто має можливість організувати гаряче харчування для 25 тисяч людей. Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА також планує закупити ще 20 тисяч продовольчих наборів, які можна буде використати в разі надзвичайних ситуацій.

Така підготовка здійснюється в рамках роботи Гуманітарного штабу Києва, який створено у лютому 2022 року. Штаб є єдиним координаційним центром взаємодії між структурними підрозділами КМДА, районними в місті Києві державними адміністраціями, комунальними підприємствами, благодійними організаціями та донорами. Він забезпечує облік і розподіл ресурсів, а також оперативне постачання допомоги в разі погіршення безпекової ситуації або виникнення критичних потреб у киян.

За словами заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олега Куявського, ситуація на споживчому ринку Києва залишається контрольованою та прогнозованою.