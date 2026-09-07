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У Києві змінили тривалість комендантської години і оновили правила руху через мости між берегами

Зміни набудуть чинності 10 вересня. 

У Києві змінили тривалість комендантської години і оновили правила руху через мости між берегами
Фото: НПУ

У Києві на одну годину скоротять тривалість комендантської години. Починаючи з 10 вересня вона триватиме з 01:00 до 5:00. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Києва, повідомив міський голова Віталій Кличко. 

Громадський транспорт міста працюватиме на годину довше. Графік роботи закладів громадського харчування, розважальних закладів, ТРЦ при цьому не змінюється.

На час комендантської години, через затримки поїздів, Київ організовує чотири автобусних маршрути для перевезення людей з центрального залізничного вокзалу. 

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«Нагадаю, за рішеннями Ради оборони Києва рух транзитного великогабаритного транспорту під час комендантської години дозволено вже з 3 вересня», – повідомив Віталій Кличко.  

Він розповів і про зміни в роботі метрополітену. Під час жовтого рівня загроз, який застосовують для дронової небезпеки, без обмежень працюватиме «зелена» Сирецько-Печерська лінія. Поїзди їхатимуть через Південний міст. При червоному рівні загрози ця гілка курсуватиме між станціями «Сирець» – «Видубичі» та «Славутич» – «Червоний хутір». 

«Святошинсько-Броварська лінія (червона гілка) працюватиме, як і до цього – в обмеженому режимі. Перевозячи пасажирів підземною ділянкою від станції метро "Академмістечко" до "Арсенальної"», – повідомив мер. 

Місто вже організувало додатковий автобусний маршрут, який дублює маршрут червоної гілки метро і курсує від станції метро «Палац спорту» до метро «Лісова» через «Арсенальну».

Наземний громадський транспорт і надалі курсуватиме без обмежень. Рух Південним мостом під час повітряної тривоги буде дозволений без обмежень, але з технологічним перекриттям на пів години після оголошення тривоги і на півгодини після відбою.

Під час повітряної тривоги заїзд на Південний міст з вулиць Саперно-Слобідська та Михайла Бойчука буде закритий.

Дарницький міст, міст Патона, міст Метро, Північний працюватимуть без змін.

Подільсько-Воскресенський мостовий перехід працюватиме з технологічним перекриттям на півгодини після оголошення тривоги і на півгодини після відбою. Зі зміною організації дорожнього руху (запровадження реверсного руху).

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Є зміни і в проведенні масових заходів. У звʼязку із погіршенням безпекової ситуації в столиці будуть тимчасово заборонені всі розважальні та фізкультурно-спортивні заходи на відкритих територіях та в спорудах, де немає укриттів.

Сповіщення про різні рівні тривог уже працюють у додатку «Київ Цифровий». 

«Субʼєкти господарювання різних форм власності можуть здійснювати діяльність у відповідності до рішення уряду. Місто при жовтому рівні небезпеки надавати необхідні сервіси киянам. Зокрема, працюватимуть ЦНАПи та установи, що надають соціальні послуги. Заклади освіти та медицини міста працюватимуть за визначеними раніше протоколами безпеки», – додав Кличко. 

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