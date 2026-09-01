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Кличко: У Києві – вже 13 потерпілих від російських обстрілів

Дев’ять людей перебувають у лікарнях.

Кличко: У Києві – вже 13 потерпілих від російських обстрілів
Наслідки обстрілу Києва у Подільському районі, 1 вересня
Фото: Зоряна Стельмах

У Києві від початку доби 1 вересня до медиків звернулися 13 постраждалих від атак ворога. 

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, троє з них — із передмість Києва.

«9 постраждалих перебувають у медзакладах міста», - додав Кличко.

  • У ніч на 1 вересня Росія вдарила балістикою по залізничному депо та інших залізничних обʼєктах Укрзалізниці в Києві. В результаті ударів загинули семеро людей, серед яких - шестеро співробітників УЗ, є поранені. 
  • Увечері у Святошинському та Шевченківському районах Києва впали уламки.
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