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У Києві від початку доби 1 вересня до медиків звернулися 13 постраждалих від атак ворога.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, троє з них — із передмість Києва.

«9 постраждалих перебувають у медзакладах міста», - додав Кличко.