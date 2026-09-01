У Києві від початку доби 1 вересня до медиків звернулися 13 постраждалих від атак ворога.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
За його словами, троє з них — із передмість Києва.
«9 постраждалих перебувають у медзакладах міста», - додав Кличко.
- У ніч на 1 вересня Росія вдарила балістикою по залізничному депо та інших залізничних обʼєктах Укрзалізниці в Києві. В результаті ударів загинули семеро людей, серед яких - шестеро співробітників УЗ, є поранені.
- Увечері у Святошинському та Шевченківському районах Києва впали уламки.