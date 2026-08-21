Шмигаль: Київ є одним з лідерів у встановленні розподіленої когенерації

Тарифи на електроенергію і газ для населення цього опалювального сезону залишаться незмінними. Це 4,32 за світло і 7,96 гривень – за газ, повідомив під час години запитань до уряду перший віцепрем'єр – міністр енергетики Денис Шмигаль.

Коментуючи готовність до зими, він сказав, що Київ є одним з лідерів по встановленню розподіленої когенерації. Денис Шмигаль нагадав, що держава виділила 16 млрд гривень на реалізацію плану стійкості міста, таку ж суму має знайти сам Київ.

Минулого опалювального сезону зі столицею і областю щодня проводили координаційні наради.

«Цей опалювальний сезон також, переконаний, будемо проходити дуже скоординовано», – сказав він.

Коментуючи наявність плану евакуації маломобільного населення столиці, Шмигаль сказав, що він був розроблений ДСНС ще до початку повномасштабної війни.

«Протягом війни він корегується. Тобто всі ці плани на випадок надзвичайних ситуацій в нас, звичайно, є і розроблені», – сказав він.