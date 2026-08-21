​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Росіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
ГоловнаКиїв

Шмигаль: Київ є одним з лідерів у встановленні розподіленої когенерації

Кабмін планує продовжувати регулярні засідання координаційних штабів. 

Шмигаль: Київ є одним з лідерів у встановленні розподіленої когенерації
Встановлення когенераційної установки
Фото: КОВА

Тарифи на електроенергію і газ для населення цього опалювального сезону залишаться незмінними. Це 4,32 за світло і 7,96 гривень – за газ, повідомив під час години запитань до уряду перший віцепрем'єр – міністр енергетики Денис Шмигаль. 

Коментуючи готовність до зими, він сказав, що Київ є одним з лідерів по встановленню розподіленої когенерації. Денис Шмигаль нагадав, що держава виділила 16 млрд гривень на реалізацію плану стійкості міста, таку ж суму має знайти сам Київ.

Минулого опалювального сезону зі столицею і областю щодня проводили координаційні наради.

«Цей опалювальний сезон також, переконаний, будемо проходити дуже скоординовано», – сказав він. 

Коментуючи наявність плану евакуації маломобільного населення столиці, Шмигаль сказав, що він був розроблений ДСНС ще до початку повномасштабної війни.

«Протягом війни він корегується. Тобто всі ці плани на випадок надзвичайних ситуацій в нас, звичайно, є і розроблені», – сказав він. 

  • Водночас Денис Шмигаль сьогодні сказав, що в столиці та Полтавській області є ризики в частині встановлення розподіленої когенерації. Ворог уже намагається знищити об'єкти генерації, не даючи їх встановити. Учора був удар по одному з енергооб'єктів, що відкинуло виконання плану назад.
  • Одні когенераційні установки забезпечити все місто не здатні, пояснював у інтерв'ю LB заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. До плюсів КГУ він відніс швидкий запуск і економічну вигідність, оскільки генерують одночасно і тепло, і електрику. До кінця року місто планує запустити 200 МВт потужностей КГУ. З них уже запустили 60. На запитання про те, чому придбані в 2024 році когенераційні установки так і не змонтували до попередньої зими, посадовець сказав: «Щось не було змонтовано, десь ще будувалися під них укриття. Ці об'єкти ставилися в укриттях другого рівня, це було абсолютно новим проєктуванням і організації роботи в укритті, і підключення мереж. Ми стикнулися з тим, що цей досвід перший в світі, такого ще не було».
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies