Шмигаль: Київ є одним з лідерів у встановленні розподіленої когенерації

Тарифи на електроенергію і газ для населення цього опалювального сезону залишаться незмінними. Це 4,32 за світло і 7,96 гривень – за газ, повідомив під час години запитань до уряду перший віцепрем'єр – міністр енергетики Денис Шмигаль.
Коментуючи готовність до зими, він сказав, що Київ є одним з лідерів по встановленню розподіленої когенерації. Денис Шмигаль нагадав, що держава виділила 16 млрд гривень на реалізацію плану стійкості міста, таку ж суму має знайти сам Київ.
Минулого опалювального сезону зі столицею і областю щодня проводили координаційні наради.
«Цей опалювальний сезон також, переконаний, будемо проходити дуже скоординовано», – сказав він.
Коментуючи наявність плану евакуації маломобільного населення столиці, Шмигаль сказав, що він був розроблений ДСНС ще до початку повномасштабної війни.
«Протягом війни він корегується. Тобто всі ці плани на випадок надзвичайних ситуацій в нас, звичайно, є і розроблені», – сказав він.
- Водночас Денис Шмигаль сьогодні сказав, що в столиці та Полтавській області є ризики в частині встановлення розподіленої когенерації. Ворог уже намагається знищити об'єкти генерації, не даючи їх встановити. Учора був удар по одному з енергооб'єктів, що відкинуло виконання плану назад.
- Одні когенераційні установки забезпечити все місто не здатні, пояснював у інтерв'ю LB заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. До плюсів КГУ він відніс швидкий запуск і економічну вигідність, оскільки генерують одночасно і тепло, і електрику. До кінця року місто планує запустити 200 МВт потужностей КГУ. З них уже запустили 60. На запитання про те, чому придбані в 2024 році когенераційні установки так і не змонтували до попередньої зими, посадовець сказав: «Щось не було змонтовано, десь ще будувалися під них укриття. Ці об'єкти ставилися в укриттях другого рівня, це було абсолютно новим проєктуванням і організації роботи в укритті, і підключення мереж. Ми стикнулися з тим, що цей досвід перший в світі, такого ще не було».