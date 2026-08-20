У столиці приспустять прапори на всіх комунальних закладах і заборонені будь-які розважальні заходи.

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Завтра, 21 серпня, у Києві оголошений День жалоби за загиблими унаслідок російської атаки.

Про це написав у телеграмі мер міста Віталій Кличко.

У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендують приспустити в столиці державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.

Цього дня у місті заборонені будь-які розважальні заходи.

Ліквідація наслідків атаки в Соломʼянському, Святошинському та Дарницькому районах столиці триває.