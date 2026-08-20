Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
ГоловнаКиїв

Завтра у Києві – День жалоби за загиблими унаслідок російського обстрілу

У столиці приспустять прапори на всіх комунальних закладах і заборонені будь-які розважальні заходи. 

Завтра у Києві – День жалоби за загиблими унаслідок російського обстрілу
Ілюстративне фото
Фото: Іван Станіславський

Завтра, 21 серпня, у Києві оголошений День жалоби за загиблими унаслідок російської атаки. 

Про це написав у телеграмі мер міста Віталій Кличко. 

У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендують приспустити в столиці державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 

Цього дня у місті заборонені будь-які розважальні заходи. 

Ліквідація наслідків атаки в Соломʼянському, Святошинському та Дарницькому районах столиці триває. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies