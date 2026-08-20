Завтра, 21 серпня, у Києві оголошений День жалоби за загиблими унаслідок російської атаки.
Про це написав у телеграмі мер міста Віталій Кличко.
У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендують приспустити в столиці державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.
Цього дня у місті заборонені будь-які розважальні заходи.
Ліквідація наслідків атаки в Соломʼянському, Святошинському та Дарницькому районах столиці триває.
- Станом на ранок 20 серпня відомо про 12 загиблих.