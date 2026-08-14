У Борщагівській громаді продовжують ліквідовувати забруднення водойм, де зафіксували масову загибель риби

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У Борщагівській громаді під Києвом продовжують ліквідовувати наслідки забруднення водойм. Там загинуло понад 15 тисяч риб.

Про це повідомили в Міністерстві економіки та довкілля України.

За попередніми підрахунками, загинуло понад 15 тисяч особин водних біоресурсів. Серед них – карась, плітка, окунь, товстолоб, судак, рак, сом. Орієнтовний розмір завданої шкоди перевищує 36,5 млн грн.

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14 серпня, на озері в Петропавлівській Борщагівці зафіксували ще 1388 загиблих особин, що додало 4 млн 417 тис. 076 грн шкоди.

Лабораторні дослідження проб води підтвердили перевищення гранично допустимих концентрацій у кількох точках відбору: вміст розчиненого кисню в річці та ставках був нижчим за норматив, а хімічне споживання кисню(ХСК) перевищувало норму подекуди у понад 10 разів. У пробах також зафіксували перевищення вмісту амонію, фосфатів і заліза. Головною причиною перевищення ХСК інспектори назвали потрапляння неочищених побутових стоків, що містять мийні засоби, фекалії та побутову хімію.

Після аварії доступ населення до водойм обмежили. ГУ ДСНС спільно з органами місцевого самоврядування продовжує збирати загиблі водні біоресурси для утилізації.

За фактом забруднення 11 серпня відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 242 Кримінального кодексу України.