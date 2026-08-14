У Борщагівській громаді продовжують ліквідовувати забруднення водойм, де зафіксували масову загибель риби

У Борщагівській громаді під Києвом продовжують ліквідовувати наслідки забруднення водойм. Там загинуло понад 15 тисяч риб.
Про це повідомили в Міністерстві економіки та довкілля України.
За попередніми підрахунками, загинуло понад 15 тисяч особин водних біоресурсів. Серед них – карась, плітка, окунь, товстолоб, судак, рак, сом. Орієнтовний розмір завданої шкоди перевищує 36,5 млн грн.
14 серпня, на озері в Петропавлівській Борщагівці зафіксували ще 1388 загиблих особин, що додало 4 млн 417 тис. 076 грн шкоди.
Лабораторні дослідження проб води підтвердили перевищення гранично допустимих концентрацій у кількох точках відбору: вміст розчиненого кисню в річці та ставках був нижчим за норматив, а хімічне споживання кисню(ХСК) перевищувало норму подекуди у понад 10 разів. У пробах також зафіксували перевищення вмісту амонію, фосфатів і заліза. Головною причиною перевищення ХСК інспектори назвали потрапляння неочищених побутових стоків, що містять мийні засоби, фекалії та побутову хімію.
Після аварії доступ населення до водойм обмежили. ГУ ДСНС спільно з органами місцевого самоврядування продовжує збирати загиблі водні біоресурси для утилізації.
За фактом забруднення 11 серпня відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 242 Кримінального кодексу України.
- 10 серпня у Борщагівській громаді зафіксували надзвичайну екологічну ситуацію: місцеві служби помітили масовий мор риби в трьох водоймах.
- Як повідомив Ткаченко, одна з ймовірних версій – витік стічних вод під час проведення ремонтних робіт на одному з розташованих поруч об’єктів у Києві, згодом він додав, що під час ліквідації пориву каналізаційного колектора стічні води перекачувалися до зливової мережі Києва, яка впадає у водойми Борщагівської громади.