​На Одещині почали примусово наповнювати водосховище через різке падіння рівня води у Дунаї

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На Одещині розпочали примусове наповнення водосховища Катлабух в Ізмаїльському районі. Для цього запустили головну насосну станцію Суворівської зрошувальної системи.

Про це повідомило Міністерство економіки та довкілля України.

Причиною стало критичне падіння рівня води у водосховищі та Дунаї. Це створило ризики для екосистеми Придунав’я.

Катлабух є важливим водним об’єктом: його наповнення необхідне для стабілізації рівня води, зменшення екологічних ризиків і забезпечення потреб населення та сільського господарства. Для стабільного водопостачання планують модернізувати насосну станцію.

Проєкт передбачає встановлення сонячної електростанції, систем накопичення енергії та нового насосного обладнання. Запустити енергонезалежну станцію планують у квітні 2027 року.

Проблеми з критичним рівнем води у Дунаю

Проблема маловоддя цього літа охопила значну частину басейну Дунаю. На окремих ділянках рівень води опустився до рекордних позначок.

Як пише Bloomberg, критичне зниження рівня води у Дунаї стало великою проблемою для українського зернового експорту. Через обміління річки баржі, навантажені українським збіжжям, вимушені брати на борт менші обсяги. Це означає збільшення витрат на логістику і затримки поставок.