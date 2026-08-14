​На Одещині почали примусово наповнювати водосховище через різке падіння рівня води у Дунаї

На Одещині розпочали примусове наповнення водосховища Катлабух в Ізмаїльському районі. Для цього запустили головну насосну станцію Суворівської зрошувальної системи.
Про це повідомило Міністерство економіки та довкілля України.
Причиною стало критичне падіння рівня води у водосховищі та Дунаї. Це створило ризики для екосистеми Придунав’я.
Катлабух є важливим водним об’єктом: його наповнення необхідне для стабілізації рівня води, зменшення екологічних ризиків і забезпечення потреб населення та сільського господарства. Для стабільного водопостачання планують модернізувати насосну станцію.
Проєкт передбачає встановлення сонячної електростанції, систем накопичення енергії та нового насосного обладнання. Запустити енергонезалежну станцію планують у квітні 2027 року.
Проблеми з критичним рівнем води у Дунаю
- Проблема маловоддя цього літа охопила значну частину басейну Дунаю. На окремих ділянках рівень води опустився до рекордних позначок.
- Як пише Bloomberg, критичне зниження рівня води у Дунаї стало великою проблемою для українського зернового експорту. Через обміління річки баржі, навантажені українським збіжжям, вимушені брати на борт менші обсяги. Це означає збільшення витрат на логістику і затримки поставок.
- У Румунії довелось повністю зупинили АЕС "Чернаводе". У руслі Дунаю проводили роботи для збільшення потоку води до системи охолодження, а також використовували баржі для спрямування води до станції. Однак це не допомогло. Коли відновлять роботу атомної електростанції – наразі невідомо.
- Угорщина будує дамбу на Дунаї через обміління річки, щоб зберегти роботу АЕС "Пакш". Донний поріг являтиме собою невисоку бетонну або кам’яну споруду, яка сповільнить течію річки та дозволить підняти рівень води приблизно на один метр. Додатково до АЕС доставлять дві 80-метрові баржі. За необхідності їх планують затопити, що може підняти рівень води ще на 20 сантиметрів.