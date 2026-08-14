Російські військові вдарили ракетою по навчальному закладу в Балаклії Харківської області. Внаслідок атаки виникла пожежа.
Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Зайнявся дах будівлі. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Зазначимо, що 2 дні тому ворожа армія обстріляла ракетами центр міста, під удар потрапив житловий сектор. Тоді постраждали троє людей, були пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки.
- Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 16 населених пунктів Харківської області. Унаслідок обстрілів постраждали 5 людей. Російська армія застосувала по області дві ракети, РСЗВ, дві керовані авіаційні бомби, fpv-дрон та 68 БпЛА, тип яких встановлюється.