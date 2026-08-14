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Російські військові вдарили ракетою по навчальному закладу в Балаклії Харківської області. Внаслідок атаки виникла пожежа.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Зайнявся дах будівлі. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Фото: ДСНС Харківщини

Фото: ДСНС Харківщини

Зазначимо, що 2 дні тому ворожа армія обстріляла ракетами центр міста, під удар потрапив житловий сектор. Тоді постраждали троє людей, були пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки.