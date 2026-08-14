Рада зброярів заявила про недостатнє контрактування зброї і звернулася до Міноборони із закликом

За оцінкою учасників ринку, станом на середину липня законтрактовано лише до 25% наявних виробничих спроможностей

Українська Рада зброярів закликає Міністерство оборони забезпечити безперервність оборонних закупівель на тлі змін у системі, йдеться у зверненні УРЗ.

“На тлі публічної дискусії та можливих змін у системі оборонних закупівель Українська рада зброярів, найбільше галузеве об’єднання українських виробників озброєння та військової техніки, закликає Міністерство оборони забезпечити безперервність контрактування українського ОПК та постачання необхідного озброєння Силам оборони. Для нас це не питання персоналій. Будь-які кадрові, структурні чи процедурні зміни не мають впливати на безперервність забезпечення Сил оборони озброєнням і військовою технікою”, – йдеться в заяві.

За даними Ради, станом на середину серпня однією з ключових проблем оборонної промисловості лишається недостатнє контрактування. Так, за оцінкою учасників ринку, законтрактовано лише до 25% наявних виробничих спроможностей.

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Це, зазначають в УРЗ, створює ризик не лише для виробництва, а й для обсягів постачання восени та взимку.

У зв’язку з цим Українська рада зброярів закликає Міністерство оборони:

Забезпечити безперервність контрактування українських виробників, незалежно від кадрових, структурних чи процедурних змін у системі оборонних закупівель. Не допустити паузи між наявними та наступними замовленнями, враховуючи тривалість виробничого циклу та необхідність завчасної закупівлі компонентів. Забезпечити достатній та прогнозований фінансовий ресурс для закупівлі озброєння і військової техніки, необхідних Силам оборони, зокрема тієї номенклатури, яка не може бути повністю профінансована за рахунок доступних партнерських програм. Забезпечити для виробників зрозумілий горизонт замовлень, який дозволить планувати виробництво, утримувати команди, закуповувати компоненти та продовжувати розвиток українських технологій. Підтримувати постійний діалог із галуззю щодо поточного рівня контрактування, виробничих можливостей та ризиків для майбутніх поставок.

“Українська рада зброярів готова надати Міністерству оборони агреговані дані щодо виробничих спроможностей, рівня контрактування і долучитися до пошуку рішень”, – наголосили в заяві.

Днями заступниця голови Громадської антикорупційної ради при Міноборони України Тетяна Ніколаєнко заявила, що керівник Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов і його команда найближчим часом залишить посаду.

"Арсен Жумаділов вочевидь допрацьовує свої останні тижні. І йде. Це, в тому числі, його бажання. Все до того йшло. В мене були сумніви, чи вплине на це рішення, що міністр оборони теж вже звільнений. Не змінило. В.о. поки буде. Далі конкурс", - написала Ніколаєнко.

Востаннє інформацію про імовірне звільнення Жумаділова обговорювали 24 липня. Тоді в АОЗ LB.ua зазначили, що вся команда продовжує працювати, а поширені дані назвали чутками, які не коментують.

13 серпня редактор видання "Наші гроші" Юрій Ніколов звинуватив керівника Агенції оборонних закупівель у саботажі збройних тендерів, які впроваджувала команда колишнього міністра оборони Михайла Федорова.

АОЗ заперечила звинувачення, пояснивши, що "для початку конкурентних закупівель Агенція має отримати затверджені тактико-технічні характеристики (ТТХ), які розробляють структурні підрозділи Міністерства оборони України".

"Станом на сьогодні Агенція оголосила та провела процедури за всіма категоріями, на які були отримані ТТХ. Окремо зазначимо, що ще у 2025 році АОЗ запровадила конкурентні закупівлі окремих категорій озброєння та тільки минулого року провела майже 70 тендерних процедур на закупівлю БПЛА та боєприпасів, у 2026 році вже було проведено 25 тендерів", - йдеться у дописі Агенції.

Також там зазначили, що звернуться до Комісії з журналістської етики щодо дотримання журналістських стандартів Ніколовим.