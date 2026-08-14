Зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Служба безпеки спільно з ДБР, Національною поліцією та прокуратурою заблокувала ще 10 схем ухилення від військової служби і затримала 13 організаторів оборудок у різних областях України.

Про це йдеться у пресрелізі СБУ.

За суми від 2,5 до 30 тисяч доларів США зловмисники допомагали чоловікам уникнути мобілізації, сприяли незаконному звільненню військовослужбовців зі служби, а також організовували нелегальне переправлення ухилянтів через державний кордон.

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На Миколаївщині викрито керівника відділу у справах дітей однієї з міських рад Вознесенського району, який за 2,5 тисячі доларів обіцяв посприяти чинним військовослужбовцям у “списанні” з військової служби.

За матеріалами справи, фігурант допомагав клієнтам оформити необхідні документи на опікунство над родичами, які нібито потребують постійного догляду. Задля втілення задуму зловмисник використовував особисті зв’язки у районному ТЦК.

Крім того, у Миколаївській області СБУ та Нацполіція затримали механіка-водія військової частини, який вимагав до 16 тисяч доларів США від родичів військовослужбовців за їхнє незаконне звільнення зі служби через “погане здоров’я”. Для реалізації оборудки фігурант планував задіяти особисті зв’язки серед посадовців ВЛК.

У Вінниці співробітники СБУ у взаємодії із Національною поліцією викрили двох ділків, які за 4 тисячі доларів США обіцяли використати особисті зв’язки у ТЦК та СП для “вирішення питання” щодо ухилення військовозобов’язаних від мобілізації.

Також у місті затримано шахрая, який за 10 тисяч доларів продавав чоловікам підроблені медичні висновки із “тяжкими діагнозами” для оформлення відстрочки від призову.

З цією метою він залучав знайомих серед членів експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК) для виготовлення фіктивних меддовідок для ухилянтів із подальшим встановленням їм груп інвалідності.

Окрім цього, в обласному центрі задокументовано злочинну діяльність уродженця Дніпра, який за гроші організовував нелегальний «трансфер» військовозобов’язаних через західний кордон України.

Встановлено, що для здійснення оборудки зловмисник залучив спільника, який наразі перебуває за межами нашої держави. Таку послугу ділок “оцінив” у 8 тисяч доларів США.

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У Чернівцях кіберфахівці Служби безпеки спільно з Національною поліцією викрили працівницю місцевого закладу дошкільної освіти, яка за 10 тисяч доларів США залучала знайомих лікарів для оформлення ухилянтів на фіктивне “стаціонарне лікування”.

У подальшому призовникам безпідставно встановлювали групу інвалідності та надавали статус непридатних до військової служби.

На Львівщині затримано ще одного організатора каналу незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон.

Ним виявився мешканець Самбірського району, який за 11 тисяч євро на власному авто доправляв «пасажирів» до визначеної локації поблизу державного кордону та проводив їм інструктаж щодо його незаконного перетину пішки поза пунктами пропуску.

Також у регіоні за матеріалами СБУ та ДБР судитимуть інспектора Державної прикордонної служби.

За 30 тисяч доларів США посадовець обіцяв військовозобов’язаним організувати оформлення необхідних документів для їхнього безперешкодного виїзду до ЄС через пункти пропуску. Крім того, під час обшуків у фігуранта було виявлено ручну протипіхотну гранату, яку він незаконно зберігав у власному автомобілі.

У Львові викрито директора та завідувачку відділення стоматологічної поліклініки міськради, які організували фіктивне працевлаштування військовозобов’язаних із подальшим “бронюванням” від мобілізації.

За 5,5 тисячі доларів США вони псевдовлаштовували “клієнтів” на посади лікарів та вносили їх до переліку працівників, які мають “імунітет” від призову.

В Івано-Франківській області кіберфахівці СБУ у взаємодії з Нацполіцією заблокували протиправну діяльність двох посадовців районного ТЦК.

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Начальник відділу та оператор відділення видаляли з електронного реєстру призовників дані про порушення військового обліку, завдяки чому ухилянтів “знімали” з розшуку. Також вони вносили неправдиві дані про нібито проходження чоловіками військової служби, через що їх виключали з реєстру військовозобов’язаних.

Співробітники СБУ задокументували протиправну діяльність фігурантів та затримали їх.

Наразі їм повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

чч. 1, 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, що обробляється в електронних системах);

ч. 1 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою);

ч. 2 ст. 28, чч. 2, 3 ст. 369-2 (зловживання впливом, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами).

Зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та інших можливих учасників схем.