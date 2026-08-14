СБУ затримала на Дніпропетровщині підозрюваного в наведенні ударів по Нікополю

Затриманий – місцевий житель, який втік з навчального центру ще до складання присяги.

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Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Дніпропетровщині ймовірного агента російської воєнної розвідки (ГРУ), підозрюваного в збиранні даних для ударів по Нікополю.

Про це повідомила СБУ.

Підозрюваним є місцевий житель, який ухилився від військової служби. Він утік із навчального центру ЗСУ ще до складання присяги, після чого переховувався.

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Згодом чоловік почав шукати можливості для заробітку в Telegram-каналах. Там із ним зв’язався російський вербувальник. За винагороду агент почав збирати інформацію про місця базування Сил оборони у Нікополі. Серед пріоритетних цілей росіян були запасні командні пункти та бойові позиції української протиповітряної оборони.

Чоловік обходив місцевість, приховано фотографував об’єкти та позначав їх на Google Maps. Його викрили на початковому етапі "роботи" і затримали на приватній території.

Паралельно правоохоронці вжили заходів, щоб убезпечити пункти дислокації та маршрути переміщення українських військових.

Чоловіку повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.