У ніч на 14 серпня росіяни завдали удару по місті Сміла Черкаської області.
Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Ворожий БпЛА, начинений шрапнеллю, поцілив у багатоповерхівку.
Бригади “швидкої” надали допомогу п’ятьом потерпілим. Від госпіталізації вони відмовилися. Мешканців квартири, яка опинилася в епіцентрі влучання, на момент атаки не було вдома.
Рятувальники оперативно ліквідували пожежі.
“Маємо значні руйнування в одному з під’їздів. Усі необхідні служби працюють на місці”, – зазначив голова адміністрації.
На місці атаки розгорнуто оперативний штаб.