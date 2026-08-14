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Унаслідок дронової атаки ворога на Черкащину постраждали 5 осіб (оновлено)

Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Смілі.

Унаслідок дронової атаки ворога на Черкащину постраждали 5 осіб (оновлено)
Наслідки обстрілу росіянами Сміли
Фото: Черкаська ОВА

У ніч на 14 серпня росіяни завдали удару по місті Сміла Черкаської області.

Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Ворожий БпЛА, начинений шрапнеллю, поцілив у багатоповерхівку.

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Бригади “швидкої” надали допомогу п’ятьом потерпілим. Від госпіталізації вони відмовилися. Мешканців квартири, яка опинилася в епіцентрі влучання, на момент атаки не було вдома.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежі.

“Маємо значні руйнування в одному з під’їздів. Усі необхідні служби працюють на місці”, – зазначив голова адміністрації.

На місці атаки розгорнуто оперативний штаб.

Наслідки обстрілу росіянами Сміли
Фото: Черкаська ОВА
Наслідки обстрілу росіянами Сміли

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