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За одну ніч Росія поранила чотирьох людей в Нікопольському районі

Двоє з них – неповнолітні. 

За одну ніч Росія поранила чотирьох людей в Нікопольському районі
Фото: Дніпропетровська ОВА

Увечері і вночі 14 серпня Росія понад 10 разів відкривала вогонь по Нікопольському району Дніпропетровської області. Била дронами. Поранені четверо людей.

Росіяни атакували Нікополь, Марганецьку, Покровську і Червоногригорівську громади. Понівечене сільськогосподарське підприємство, приватна оселя, автівки, повідомив голова ОВА Олександр Ганжа.

Чоловік 63 років госпіталізований у важкому стані.

«Ще троє людей, серед яких 14-річна дівчинка та 16-річний хлопець лікуватимуться амбулаторно», – сказав очільник адміністрації. 

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