За одну ніч Росія поранила чотирьох людей в Нікопольському районі

Увечері і вночі 14 серпня Росія понад 10 разів відкривала вогонь по Нікопольському району Дніпропетровської області. Била дронами. Поранені четверо людей.
Росіяни атакували Нікополь, Марганецьку, Покровську і Червоногригорівську громади. Понівечене сільськогосподарське підприємство, приватна оселя, автівки, повідомив голова ОВА Олександр Ганжа.
Чоловік 63 років госпіталізований у важкому стані.
«Ще троє людей, серед яких 14-річна дівчинка та 16-річний хлопець лікуватимуться амбулаторно», – сказав очільник адміністрації.
- Учора вдень ворог бив по різних населених пунктах Дніпропетровської області. Зокрема, атакував логістичну компанію в Павлограді.