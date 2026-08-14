За одну ніч Росія поранила чотирьох людей в Нікопольському районі

«Ще троє людей, серед яких 14-річна дівчинка та 16-річний хлопець лікуватимуться амбулаторно», – сказав очільник адміністрації.

Чоловік 63 років госпіталізований у важкому стані.

Увечері і вночі 14 серпня Росія понад 10 разів відкривала вогонь по Нікопольському району Дніпропетровської області. Била дронами. Поранені четверо людей.

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Двоє з них – неповнолітні.

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