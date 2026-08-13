Головне за четвер, 13 серпня: авіаудар по Краматорську, майже 200 бойових зіткнень, повернення праху Коновальця

Бойові дії на Донеччині, 198 бойових зіткнень, ворожі обстріли, удари по ворожих військових об’єктах в Криму. Яким запам’ятається 1632-й день повномасштабної війни.

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Увечері 13 серпня росіяни вдарили авіабомбами по Краматорській громаді на Донеччині. Щонайменше 1 людина загинула і 15 поранені, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"У проміжку між 20:30 та 20:56 росіяни 8 разів атакували Краматорськ і селище Біленьке. Попередньо, ворог застосував авіабомби", - йдеться в повідомленні.

У Краматорську влучання зафіксовані у житловій забудові — пошкоджено багатоквартирний будинок.

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В ОВА закликали мешканців Донеччини евакуюватись до більш безпечних регіонів України.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 13 серпня на фронті від початку доби відбулося 198 боїв.

Найгарячіше на Костянтинівському та Покровському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 13 серпня – в новині.

Сили оборони України 12 серпня завдали серію ударів по військових об’єктах російських військ на тимчасово окупованій території Криму. Зокрема у районі Новофедорівки уражено диспетчерську вежу на території військового аеродрому "Саки", повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Крім того, у районі Чорноморського українські військові вдарили по ретранслятору, призначеному для управління ударними безпілотниками типів "Герань" та "Гербера".

У Генштабі зазначили, що ураження цих об’єктів має послабити спроможності російських військ забезпечувати роботу військового аеродрому та управління ударними БпЛА.

За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 261 загиблого, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям.

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Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Слідчі правоохоронних органів спільно з експертами проведуть всі необхідні заходи для ідентифікації загиблих.

Президент Володимир Зеленський теоретично розглядав ідею заміни голови Національного банку України Андрія Пишного, однак станом на зараз ознак підготовки його звільнення немає, повідомили джерела LB у владних колах.

Про незадоволення президента головою НБУ спершу написало агентство Bloomberg. За інформацією журналістів, очільник держави вважає Пишного «занадто близьким» до Міжнародного валютного фонду – саме це анонімні співрозмовники назвали головною причиною роздратування президента.

Також президент нібито незадоволений тим, що регулятор недостатньо робить для підтримки воєнної економіки. Серед причин невдоволення Зеленського журналісти назвали й публічну діяльність Андрія Пишного, яку можна розцінити як політичну.

Проте зараз президент не планує звільняти Андрія Пишного, повідомили джерела Bloomberg. У Володимира Зеленського немає сильної кандидатури, здатної замінити нинішнього голову.

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В Україну повернули прах засновника ОУН полковника Євгена Коновальця.

Його перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Докладніше – в новині.

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