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Штурмовий полк «Скеля» повідомив, що переходить під оперативне керівництво корпусу «Азов»

«Азов» буде здійснювати тільки оперативне керівництво, уточнили в «Скелі».

Штурмовий полк «Скеля» повідомив, що переходить під оперативне керівництво корпусу «Азов»
Полк "Скеля"
Фото: Ілюстративне фото з мережі Facebook

425-й окремий штурмовий полк «Скеля» переходить під оперативне керівництво 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов». 

Про це повідомив начальник відділення комунікацій полку Олексій Братущак в етері «Бутусов Плюс», передє «Інтерфакс-Україна».

Братущак пояснив, що підрозділ не входитиме до самої структури корпусу.

За словами військового, бійців, батальйони і зведені загони об'єднують для виконання бойових завдань на одній ділянці фронту. 

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про переведення бійців полку до інших бригад. Ішлося про орієнтовно двох тисяч військових, яких направили у майже десять різних підрозділів приблизно тиждень тому.

У полку «Скеля» запевнили, що продовжують виконувати завдання на визначених напрямках і жоден із підрозділів не відводили з позицій. Командування запевнило, що сприймає рішення вищого керівництва посилити інші бригади як свій внесок у зміцнення оборони держави і виконує всі накази.

  • Раніше штурмовий полк підтвердив, що з 26 липня поповнення новобранцями призупинили.

Скандал довкола «Скелі»

  • Раніше "Бабель" оприлюднив інформацію про побиття всередині найбільшого штурмового полку одних військових іншими, а також випадки смертей мобілізованих до нього військовослужбовців. У "Скелі" відреагували на це. 
  • Згодом командира 425 окремого штурмового полку Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обов’язків на час перевірок і розслідувань. 
  • ДБР затримало військовослужбовця, що на момент вчинення злочинів проходив службу в полку "Скеля", за підозрою в насильстві над колегами. Йому інкримінують побиття двох військових у Харківській області. 
  • Потім Печерський суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 7 вересня 2026 року без права внесення застави.
  • Фортечний районний суд міста Кропивницького взяв під варту без права внесення застави ще двох військовослужбовців медичної роти полку "Скеля", яких підозрюють у катуванні побратимів.
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