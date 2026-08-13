Штурмовий полк «Скеля» повідомив, що переходить під оперативне керівництво корпусу «Азов»

425-й окремий штурмовий полк «Скеля» переходить під оперативне керівництво 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов».
Про це повідомив начальник відділення комунікацій полку Олексій Братущак в етері «Бутусов Плюс», передє «Інтерфакс-Україна».
Братущак пояснив, що підрозділ не входитиме до самої структури корпусу.
За словами військового, бійців, батальйони і зведені загони об'єднують для виконання бойових завдань на одній ділянці фронту.
Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про переведення бійців полку до інших бригад. Ішлося про орієнтовно двох тисяч військових, яких направили у майже десять різних підрозділів приблизно тиждень тому.
У полку «Скеля» запевнили, що продовжують виконувати завдання на визначених напрямках і жоден із підрозділів не відводили з позицій. Командування запевнило, що сприймає рішення вищого керівництва посилити інші бригади як свій внесок у зміцнення оборони держави і виконує всі накази.
- Раніше штурмовий полк підтвердив, що з 26 липня поповнення новобранцями призупинили.
Скандал довкола «Скелі»
- Раніше "Бабель" оприлюднив інформацію про побиття всередині найбільшого штурмового полку одних військових іншими, а також випадки смертей мобілізованих до нього військовослужбовців. У "Скелі" відреагували на це.
- Згодом командира 425 окремого штурмового полку Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обов’язків на час перевірок і розслідувань.
- ДБР затримало військовослужбовця, що на момент вчинення злочинів проходив службу в полку "Скеля", за підозрою в насильстві над колегами. Йому інкримінують побиття двох військових у Харківській області.
- Потім Печерський суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 7 вересня 2026 року без права внесення застави.
- Фортечний районний суд міста Кропивницького взяв під варту без права внесення застави ще двох військовослужбовців медичної роти полку "Скеля", яких підозрюють у катуванні побратимів.