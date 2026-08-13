Штурмовий полк «Скеля» повідомив, що переходить під оперативне керівництво корпусу «Азов»

«Азов» буде здійснювати тільки оперативне керівництво, уточнили в «Скелі».

425-й окремий штурмовий полк «Скеля» переходить під оперативне керівництво 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов».

Про це повідомив начальник відділення комунікацій полку Олексій Братущак в етері «Бутусов Плюс», передє «Інтерфакс-Україна».

Братущак пояснив, що підрозділ не входитиме до самої структури корпусу.

За словами військового, бійців, батальйони і зведені загони об'єднують для виконання бойових завдань на одній ділянці фронту.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про переведення бійців полку до інших бригад. Ішлося про орієнтовно двох тисяч військових, яких направили у майже десять різних підрозділів приблизно тиждень тому.

У полку «Скеля» запевнили, що продовжують виконувати завдання на визначених напрямках і жоден із підрозділів не відводили з позицій. Командування запевнило, що сприймає рішення вищого керівництва посилити інші бригади як свій внесок у зміцнення оборони держави і виконує всі накази.

Раніше штурмовий полк підтвердив, що з 26 липня поповнення новобранцями призупинили.

Скандал довкола «Скелі»