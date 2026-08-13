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МЗС закликало спостерігачів від СНД не їхати на окуповані території України під час виборів до російської Держдуми

Росія намагається використати це для визнання результатів незаконно організованого виборчого процесу, наголосило міністерство.

МЗС закликало спостерігачів від СНД не їхати на окуповані території України під час виборів до російської Держдуми
вибори в окупації, фото ілюстративне
Фото: Центр національного спротиву

Міністерство закордонних справ України застерегло членів місії спостерігачів Співдружності Незалежних Держав від відвідування тимчасово окупованих українських територій і участі в спостереженні за голосуванням на виборах до Держдуми РФ.

Про це ідеться на сайті МЗС.

У відомстві наголосили, що проведення Росією виборів на ТОТ порушує суверенітет і територіальну цілісність України, а також норми міжнародного права. Будь-яке таке голосування є незаконним, а його результати — нікчемними, тому вони не створюють жодних правових наслідків, вважає відомство.

«Присутність іноземних спостерігачів не змінює незаконного характеру такого голосування та не може бути підставою для визнання його результатів. Натомість Російська Федерація намагається використати міжнародну присутність на тимчасово окупованих територіях України для визнання результатів незаконно організованого виборчого процесу, окупації та спроби анексії українських територій», - ідеться у заяві МЗС.

Україна закликала країни СНД поважати її суверенітет у міжнародно визнаних кордонах, дотримуватися міжнародного права і утриматися від дій, які допомагають агресору. Також МЗС закликало не визнавати жодних результатів голосування на окупованих територіях.

  • Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко днями заявив, що адміністрація Путіна ставить завдання забезпечити явку на українських окупованих територіях під час “виборів” у Державну думу РФ на рівні понад 65-70%, а також забезпечити “Єдиній Росії” щонайменше 70% підтримки. 
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