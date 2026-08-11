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Стефанчук провів нараду з новими очільниками Генштабу й міністерства оборони та секретарем РНБО

Обговорили пропозиції МО до формування Програми дій уряду. 

Стефанчук провів нараду з новими очільниками Генштабу й міністерства оборони та секретарем РНБО
Нарада в Стефанчука
Фото: Руслан Стефанчук у facebook

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук провів нараду з тимчасовим в.о. міністра оборони Євгенієм Хмарою, начальником Генерального штабу Ігорем Скибюком та секретарем Ради нацбезпеки і оборони Ігорем Клименком. Про це він повідомив у Facebook

На зустрічі обговорили пропозиції міністерства оборони до формування Програми дій уряду, координацію зусиль і посилення взаємодії з народними депутатами, комітетами і керівництвом ВР для вдосконалення законодавства в сфері оборони. Стефанчук назвав фінансування Сил оборони безумовним пріоритетом. 

«Парламент готовий оперативно забезпечувати необхідні законодавчі рішення для зміцнення обороноздатності держави», – сказав Стефанчук.

Верховна Рада повернеться з перерви в роботі наступного тижня. На мітингах проти звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони люди вимагали дострокового повернення народних депутатів для призначення повноцінного очільника міністерства. Кандидатуру міністра оборони і міністра закордонних справ подає президент. Це єдині міністри, який не призначили в рамках оновлення уряду.

Михайло Федоров казав, що визначив дедлайн для свого рішення про подальшу кар'єру датою повернення депутатів до роботи – 18-18 серпня. Він зазначив, що президент не сказав чіткого «ні» про його перепризначення. 

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