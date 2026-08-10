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Володимир Зеленський анонсував посилення спроможностей РНБО, після доповіді Секретаря Ігоря Клименка. Рада нацбезпеки та оборони матиме більше функцій.

Про це розповів президент Володимир Зеленський на своїй сторінці в Telegram.

"Окрім звичної функції координації процесів у сфері безпеки та оборони України, потрібно більше реальної оцінки всіх параметрів стійкості нашої держави", - зазначив президент.

Зеленський додав, що ліквідація наслідків ворожих ударів, реагування на надзвичайні ситуації техногенного характеру і підготовка областей до зимового періоду має відбуватися значно оперативніше.

Президент погодив відповідні організаційні і кадрові рішення.

"Домовилися про зміну підходів до формування порядку денного та контролю за виконанням рішень Ставки й РНБО. Визначили також заходи для кращих результатів України у напрямках забезпечення кібербезпеки та інформаційної стійкості, а також протидії російським інформаційним операціям", - йдеться в заяві.