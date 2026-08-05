Клименко: На засіданні РНБО затвердили план стійкості Києва і підготовку до зими

«Росія не відмовиться від спроб завдати ударів по енергетичній та критичній інфраструктурі», - вважає Секретар РНБО.

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Рада нацбезпеки і оборони на засіданні 5 серпня затвердила план стійкості Києва, реалізація якого вже розпочалася.

Як повідомив Секретар РНБО Ігор Клименко, на засіданні ради також розглянули стан виконання комплексних планів стійкості окремих регіонів.

«Заслухали доповіді прем’єр-міністра України, відповідальних членів уряду, начальників Дніпровської, Одеської, Львівської, Херсонської, Чернігівської, Запорізької й Полтавської обласних військових адміністрацій, міських голів Києва та Львова... Росія не відмовиться від спроб завдати ударів по енергетичній та критичній інфраструктурі», - наголосив Клименко.

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Очільник РНБО додав, що треба бути «готовими до будь-якого сценарію».

«Насамперед ідеться про безперебійну роботу систем електро-, тепло- та водопостачання. Кожен відповідальний керівник має забезпечити виконання затверджених планів стійкості та нести персональну відповідальність за результат», - наголосив Клименко.

За його словами, на засіданні президент Володимир Зеленський акцентував на системі захисту об’єктів критичної інфраструктури і посиленню спроможностей ППО.

«Безумовний пріоритет - розвиток мережі укриттів. Є певні напрацювання, зокрема за участі міжнародних партнерів, однак темпи цієї роботи потрібно прискорити», - підсумував Клименко.