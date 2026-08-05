На Херсонщині вже 17 поранених через атаки російських безпілотників

5 серпня російські війська масовано атакували Херсонщину дронами різного типу.

Станом на 17:30 від ворожих ударів поранення отримали 17 жителів, повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Більшість людей потрапили під удари безпілотників у Херсоні під час руху в автомобілях або на велосипедах. Інші цивільні зазнали травм безпосередньо на вулиці чи у власних домівках. Серед поранених є медсестра однієї з міських лікарень.

Ворожі атаки спричинили руйнування приватних і багатоквартирних будинків, складів і гаражів. Вибухи й уламки пошкодили цивільний автотранспорт, зокрема, вантажівки, маршрутки, службові й легкові авто.